Artisanat : Commercialiser les produits dans les stations balnÃ©aires

Une campagne de sensibilisation a été lancée mardi dernier à Tissemsilt, pour permettre aux artisans de commercialiser leurs produits dans les stations balnéaires du pays, a-t-on appris des organisateurs.

Initiée par la chambre d’artisanat et des métiers en collaboration avec la direction du tourisme et de l’artisanat, cette campagne prévoit des rencontres de proximité avec des artisans activant dans la wilaya leur permettant de prendre connaissance du programme élaboré par le ministère de tutelle dans le but de promouvoir la commercialisation de leurs produits d’artisanat lors de la saison estivale, a indiqué le directeur de la chambre, Ali Bouhamid.

Le programme de cette campagne d’une semaine comporte l’affichage au niveau des places publiques et de la chambre d’artisanat et des métiers informant les artisans sur les villes côtières où ils peuvent commercialiser leurs produits dont notamment Azzefoun (Tizi Ouzou), Mazaghran (Mostaganem), en plus de spots de sensibilisation sur les ondes de la radio régionale de Tissemsilt. Une rencontre d’information sera animée avec des artisans au niveau du siège de la CAM, en plus de la projection d’une vidéo mettant en exergue les dispositions et mesures prises pour la promotion et la commercialisation du produit d’artisanat cet été par le ministère du Tourisme, dont celles de réserver des espaces à la vente de produits du terroir et à des expositions et foires itinérantes de l’artisanat à travers les plages du pays, a-t-on fait savoir.