Exploitation illÃ©gale des plages : Arrestation de 37 individus et saisie dâ€™Ã©quipements

A la veille de l’ouverture de la saison estivale, le 1er juin dernier, les autorités publiques avaient mis en garde les « squatteurs » des plages contre toute tentative d’exploitation illégale de ces espaces de détente et de repos et rappelé par la voix du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire la gratuité d’accès. Mais force est de constater que deux mois plus tard, certains font encore de la résistance et s’entêtent à faire fi de la circulaire du département de Bedoui...

Preuve en est, les services de sécurité qui sont chargés de veiller sur l’application des lois de la République et du plan de sécurisation de la saison estivale procèdent régulièrement à des arrestations et à des saisies d’équipements.

C’est le cas de la gendarmerie nationale qui a traité quelque 125 affaires liées à l’exploitation illégale des plages au cours de la période s’étalant du 1er juin au 22 juillet, relatives à l’exploitation illégale des plages, des parkings et des colonies de vacances. Dans la foulée, les gendarmes ont arrêté 37 individus et récupéré un important lot d’équipements composé de 1444 parasols, 828 tables, 2.497 chaises et 38 tentes que les mis en cause proposaient aux estivant moyennant bien entendu des sommes d’argent conséquentes.

Selon un communiqué de presse du Commandement de la GN, repris par l’APS, le bilan des activités des différentes unités de la gendarmerie nationale porte au final sur un total de 237 affaires et concerne l’ensemble des 14 wilayas côtières d’Algérie. 53 affaires sont relatives à l’exploitation illégale des parkings et 59 affaires sont en relations avec l’exploitation illégale des colonies de vacances. Par wilayas, la même source place Oran en tête du tableau en ce qui concerne le plus grand nombre d’affaires (63), suivie d’Annaba (41) et de Tipasa (38).

Les services de la gendarmerie nationale assurent à cette occasion qu’ils n’allaient pas lâcher prise face aux exploitants illégaux des plages et se disent mobilisés pour «poursuivre» les efforts afin d’éradiquer ce phénomène. «Il s’agit de garantir un été sécurisé pour l’ensemble des estivants, notamment en ce qui concerne l’application du plan spécial mis en œuvre, à l’occasion de la saison estivale et la préservation de la tranquillité et de la sécurité publique pour les citoyens et leurs biens, d’une manière générale, mission essentielle et permanente de notre institution», souligne le Commandement de la GN qui rappelle l’existence du numéro vert de la gendarmerie nationale, le 10.55, et du site électronique Internet de la pré-plainte, qui restent à la disposition des citoyens pour demander de l’aide, du secours et pour pouvoir informer.

Ces prises réalisées par la GN viennent s’ajouter aux opérations menées par la sûreté nationale, comme c’est le cas à Alger où on compte la saisie dans ses 11 plages autorisées à la baignade de 87 tables, 293 chaises et 177 parasols.

S. A. M.