Lutte contre la propagation de la fiÃ¨vre aphteuse : Les services vÃ©tÃ©rinaires mobilisÃ©s

Mme Benchama Fatma Zohra inspectrice vétérinaire au sein de ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, a déclaré que «jusqu’à hier (mardi, ndlr), le nombre d’animaux affectés par la fièvre aphteuse est de 236 cas dans dix wilayas», et que «les bovins affecté ont été abattus». Pour faire face à ce problème Mme Benchama assure, que les mesures prises en matière «de prévention, de recherche et d’indentification des foyers de la maladie, sont renforcées» ajoutant que «la campagne de vaccination a commencé il y a trois mois déjà» avant d’affirmer que «les services de ministère de l’Agriculture ont commandé 2 millions de doses pour la vaccination de cheptel et on procédé à la fermeture momentanée des marchés à bestiaux par précaution jusqu’à la fin de la campagne de vaccination». L’acquisition de ces nouveaux vaccins concerne «la nouvelle souche de virus qui s’est propagé cette année» affirme Mme Benchama. Les propos de l’inspectrice vétérinaire font écho aux récentes déclarations du premier responsable du secteur de l’Agriculture, Abdelkader Bouazgui, a assuré que «tous les cas ont été traités».

Les mesures prises par les autorités publiques pour freiner l’extension de ce virus, notamment la fermeture des marchés, à quelques semaines de la fête de l’Aid El Adha, suscite la préoccupation des consommateurs et des éleveurs. Pour Mme Benchama il n’y a pas de quoi avoir peur de cette «mesure préventive qui vise avant tout le renforcement du contrôle vétérinaire d’organiser les points de vente» assure-t-elle.

Pour le vice-président de la Fédération nationale des éleveurs, Brahim Amrani, «la fermeture de ces marchés est une sage décision, d’abord parce que les autorités publiques, à travers les moyens humains mobilisés «sont à jour concernant lutte contre la propagation de cette maladie, ils agissent dans l’objectif de protéger et le consommateur et les éleveurs». M. Amrani nie que l’impact de la fermeture de ces marchés aura des répercussions sur les prix des moutons à l’approche de l’Aid El Adha en affirmant «le prix de vente est d’abord déterminé par plusieurs autres facteurs, à savoir le coût de traitement vétérinaire, les prix des aliments fourragères». Le vice-président de la Fédération parle aussi, du «vol des moutons» qui cause des dégâts matériel et financier pour les éleveurs «un fait qu prend de l’ampleur, et personne ne veut en parler» dit-il. Partageant cette opinion, M. Azaoui Djilali, président de l’association des éleveurs, a minimisé la polémique que nourrit le traitement médiatique concernant la fièvre aphteuse en disant que «ce problème qui ne concerne pas les moutons» n’aura pas d’impact sur les prix des bovins qui sont comme toute transaction commerciale, affirme-t-il, liées à l’offre et la demande» M. Azaoui a rassuré les consommateurs sur la disponibilité de cheptel ovin, a affirmé que «les prix des bestiaux seront raisonnables» avant d’ajouter que «les fluctuations des prix sont comme toute transaction commerciale, liées à l’offre et la demande».

Il y a lieu de noter enfin qu’à quelques semaines de la fête de l’Aid El Adha, le ministère de l’Agriculture compte mobiliser «pas moins de 2.000 vétérinaires dont 1.200 relevant des services du ministre de l’Agriculture pour assurer le contrôle des points de vente autorisés, ainsi que la permanence les jours de la fête» selon Mme Benchama Fatma Zohra.

Tahar Kaidi