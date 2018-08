LATRACO : La vente Ã  compter du 12 AoÃ»t

Le début de l’opération de vente du mouton de l’Aïd dans la wilaya d’Alger est prévu pour le 12 Août, a-t-on appris, hier, de la directrice générale de la société de commercialisation des viandes (LATRACO), Razika Mansouri. Dans une déclaration, à El Moudjahid, elle a assuré que tous les ovins qui seront acheminés, feront l’objet d’un contrôle de l’état sanitaire avant d’être autorisés à la vente. «Les prix sont en hausse ! C’est ce que nous avons constaté pour cette année. Ces derniers ont atteint les 45.000 DA et 65.000 DA» a-t-elle dit. «Au niveau de notre entreprise», a-t-elle ajouté «nous n’avons pas encore fixé le prix exact. Mais ils seront, sans nul doute, moins cher par rapport à ceux pratiqués par les vendeurs privés. Aussi nos prix seront bien étudiés pour être accessible à toutes les bourses». A une question à savoir les prix qui seront probablement pratiqués par Latraco, elle à répondu que «jusqu’à maintenant, nous avons optés pour des prix, qui varieront selon la taille du mouton, entre 38.000 et 60.000 DA», avant de préciser que le mouton est suivi depuis sa naissance jusqu’à l’abattage. En réponse, à une question à savoir s’il y a des cas qui ont été touché par la fièvre aphteuse, notre interlocutrice a indiqué que «jusqu’aujourd’hui, aucun cas n’a été enregistré». Appuyant ses dires, elle dira que «la viande de notre mouton est très propre et d’une très bonne qualité et cela grâce à l’alimentation qui est très riche et équilibrée et où le dosage des compléments est très étudié». S’agissant, des avantages proposés par son entreprise, Mme Mansouri, a souligné que «nous privilégierons les œuvres sociales des entreprises étatiques, leur accordant un paiement avec facilités ». Mais en ce qui concerne les autres clients. Et pour cause, l’entreprise a déjà vécu une mauvaise expérience avec certains clients bénéficiaires de cette option. La responsable a expliqué qu’ils ont rencontré beaucoup de difficultés pour récupérer leur argent. Compte tenu de l’offre, la directrice de Latraco a rassuré que cette année «l’offre existe». D’ailleurs, a-t-elle annoncé «nous proposerons à nos clients pas moins de 3.000 moutons». Et de préciser que vu le manque d’espace, l’exiguïté des habitations, le mouton acheté chez nous sera «hébergé» jusqu’à la veille de l’Aïd. Mettant à profit cette occasion, Mme Mansouri n’a pas manqué de souligner le rôle important qu’a joué le ministère de l’Agriculture pour sensibiliser les citoyens afin de se rapprocher au niveau de nos points de vente pour acheter leur mouton. Quant à l’impact des concurrents déloyales sur l’entreprise, elle a indiqué que «nous n’avons aucun problème, car le citoyen a bien compris l’importance de se rapprocher au niveau de nos points de vente qui offre l’assurance sur le plan de traçabilité, santé et aussi sur le plan prix.

Makhlouf Ait Ziane