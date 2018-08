Pouton de lâ€™AÃ¯d Al- Adha : Lâ€™appÃ©tit vorace des spÃ©culateurs

Attendu pour le 22 août, l’Aïd Al-Adha s’annonce quelque peu coûteux pour bien choisir sa bête : l’offre du cheptel national est largement suffisante et la qualité est présente.

La demande nationale est estimée à un total de plus de 4 millions de têtes. Seule ombre au tableau, les prix sont en légère hausse par rapport à l’année précédente. Bien évidemment, le prix des bêtes reste tributaire de l’offre et de la demande. Il convient de noter que les conditions climatiques favorables de la campagne agricole 2017-2018, ainsi que la disponibilité des ressources fourragères et céréalières, ont permis d’atteindre un taux d’agnelage très appréciable alors que le taux de mortalité est en baisse.

Ainsi, les têtes destinées à l’abattage couvriront largement la demande globale. L’offre du marché national destinée à Aïd Al-Adha 2018 est, donc, plus que suffisante comme on a pu le vérifier auprès de la Fédération nationale des éleveurs, des propriétaires de bétail et des vendeurs saisonniers de moutons. Pourtant, comme chaque année à l’approche de la fête de l’Aïd El Adha, nombreux sont les citoyens qui justement s’inquiètent des prix des moutons à sacrifier à cette occasion, d’autant plus que le marché connaît une flambée, selon certains citoyens interrogés par nos reporters. Pour ceux aux revenus faibles, le marché est donc, plutôt décevant.

D’autres pensent que pour cette année, les prix devraient chuter par rapport aux années précédentes du fait de la hausse de l’offre sur le marché. Les vendeurs de moutons proposent déjà leur cheptel, disponible en nombre, dans les différentes villes d’Algérie. La situation devrait cependant évoluer bientôt, à en croire les professionnels, surtout au cours des derniers jours précédents l’Aïd Al Adha. C’est ce qu’on appelle l’effet des gens qui achètent, surtout en ville, lors des deux derniers jours.

Comme d’habitude aussi, si flambée des prix il y a, elle est volontairement provoquée par plusieurs intermédiaires et spéculateurs à l’appétit vorace. Tous veulent profiter de cette fête pour engranger le maximum de profits, certains n’hésitant pas à gonfler exagérément les prix pour s’en mettre plein les poches, et c’est toujours le consommateur qui paie au prix fort. Tout le monde se renvoie la balle. Faut-il acheter son mouton à la campagne ou en ville? Sur ce point, en vérité, il n’y a pas vraiment de différence au niveau des prix. Mais il est préférable d’acheter en ville un jour à deux jours avant l’Aïd pour économiser le transport et l’entretien de la bête. En tout cas, certains professionnels expliquent qu’il y en aura pour toutes les bourses, avec une fourchette située entre 38.000 DA et 60.000 DA, prix du mouton sur pattes (le vif), tel que cela a été indiqué par la directrice générale de Latraco, Razika Mansouri. Et bien sûr, les meilleurs béliers auront toujours la cote par rapport aux petits agneaux qui coûteraient moins cher, ne dépassant pas le plafond de 40.000 DA, alors qu’un mouton de taille moyenne devrait coûter entre 45.000 et 55.000 DA.

Il convient de savoir aussi que le prix dépend entre autres de la race de l’animal, de son âge, de son poids et de l’alimentation qu’on lui a donnée. Concernant les bovins et les caprins, le prix diffère par rapport aux moutons car fixé à la «tête» et non pas par rapport au poids et à la taille de la bête. Pour ce qui est de l’état sanitaire du cheptel national, il est bon dans l’ensemble des régions du pays, à part une dizaine de wilaya où des foyers de fièvre aphteuse ont été signalés, selon ce qu’ont rapporté nos confrères de la presse nationale.

Il s’agit des wilayas de Tizi-Ouzou, où a été signalé le premier foyer, touchant après les wilayas de Bouira, Bejaïa, Sétif, Tipasa, Médéa, Oum El Bouaghi, Bordj-Bou-Arreridj, Chlef et Blida.

Dans certaines wilayas les marchés ont été fermés préventivement pour empêcher la propagation de cette maladie, alors que le ministère de l’Agriculture envisage l’acquisition de deux millions de doses de vaccin.

Par ailleurs, il s’agit d’assurer un suivi rapproché de l’approvisionnement et de l’état sanitaire afin d’observer les cours des animaux commercialisés, notamment au niveau des grandes surfaces, des principaux points de vente et des marchés hebdomadaires des régions rurales.

Farid Bouyahia