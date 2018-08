DÃ©linquance : Quand les enfants se transforment en Â«monstresÂ»

Autres temps, autres mœurs. La criminalité n’épargne pas les enfants, de plus en plus impliqués dans des affaires louches et abracadabrantes. L’innocence est bafouée, tous les jours, faisant ainsi, la une des journaux. Ils touchent, à tout ; vol, alcool, drogue, agression, homicide. Rien ne leur résiste et certainement pas la délinquance qui semble gagner les bambins, imitant à la perfection des criminels ayant réussi à défrayer la chronique.

De la petite enfance, ils passent à un monde où la cruauté, la bestialité, voire la barbarie règnent en maître. Les enfants, en effet, ne sont plus comme avant. Victimes de mauvaises fréquentations, conjuguée aussi à une mauvaise éducation et une démission parentale, ces derniers se retrouvent, très souvent, dans la rue, livrés à eux-mêmes, donc proies facile à tous les fléaux sociaux et la délinquance.

Le danger moral guette, à vrai dire les enfants, avec une modernisation ou plutôt mutation de la société, aux conséquences graves sur les comportements et les repères des gamins, notamment dans les grandes villes, ouvertes sur d’autres cultures parfois incompatibles avec nos valeurs. La délinquance juvénile gagne du terrain.

Les statistiques des services de sécurité sont là pour le prouver. En 2017, en effet, le bilan de la Sûreté nationale, a fait ressortir pas moins de 5.423 mineurs, impliqués dans des affaires de délinquance, représentés, par 5.105 garçons et 218 filles. Les mêmes services avaient traité 4.822 affaires, liées à des délits, soldées par 2.339 mineurs, écroués par les services de la police et placés dans des centres pénitentiaires. Il faut signaler aussi que s’agissant de la nature des délits commis par les petits délinquants, l’on notera le vol en tête avec un taux de 29%, suivi des coups et blessures volontaires, avec plus de 25% dans des agressions à l’arme blanche. Les mêmes chiffres ont fait état de 23% des mineurs arrêtés, pour détention et commercialisation de stupéfiants et association de malfaiteurs.

Aujourd’hui, ces chiffres, alarmants viennent confirmer, on ne peut mieux, la tendance à la hausse de la criminalité urbaine au niveau des jeunes enfants et adolescents. Un fléau social qui inquiète de plus en plus les psychologues et sociologues lesquels ne cessent de tirer la sonnette d’alarme sur le danger moral de plus en plus menaçant.

Samia D.