Accidents de la route : Quatre morts et onze blessÃ©s Ã  GhardaÃ¯a

Sept personnes ont trouvé la mort et 23 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique mercredi un bilan des services de la Protection civile.

Le nombre le plus élevé de victimes a été enregistré dans la wilaya de Ghardaïa avec 4 personnes décédées et 11 autres blessées, dans deux accidents de la route, dont le plus tragique a causé le décès de 3 personnes et des blessures à une autre, suite au renversement d'un véhicule léger survenu sur la RN 107 dans la commune de Metlili, précise-t-on de même source.

Le premier accident s’est produit sur la RN-107 reliant la wilaya de Ghardaïa avec El Bayad à 140 km au sud/ouest de la ville de Metlili, lorsqu’un véhicule touristique a dérapé avant de faire plusieurs tonneaux et finir sa course en dehors de la chaussé, en faisant trois morts et un blessé, a précisé la même source.

Les corps des victimes âgées entre 28 et 53 ans, décédées sur place ainsi qu'un blessé soufrant de multiple traumatisme ont été évacuées sur l’Hôpital de Metlili, le plus proche du lieu de l’accident.

Le deuxième accident est survenu sur la route nationale 49 reliant Ghardaïa à Ouargla, à 110 Km au sud/est de Ghardaïa près de la station thermale de Zelfana lorsque deux véhicules touristiques sont entrés en collision frontale, faisant 01 mort et dix blessés, a-t-on indiqué.

Le corps de la victime de sexe féminin, non encore Identifié, ainsi que les huit blessés ont été évacués sur la polyclinique de Zelfana, structure médicale la plus proche du lieu de l’accident, a-t-on fait savoir.

Des enquêtes ont été ouvertes par les services de la gendarmerie nationale afin de déterminer les circonstances précises de ces deux accidents.

Durant la même période, les unités de la Protection civile ont enregistré 2.949 interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.