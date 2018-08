Dangers du trafic de drogue : La Radieuse et les douanes lancent une campagne de sensibilisation

En marge du tournoi «Bahia foot», l’association La Radieuse et les douanes algériennes représentées par le directeur régional, M. Isoulah Noureddine, ont lancé, au stade Reguieg Abdelkader de Maraval une initiative de proximité et de sensibilisation sur les dangers du trafic de drogue et leurs effets ravageurs sur la jeunesse. À cette occasion, le président de la Radieuse, M. Kada Chafi, et plusieurs anciens joueurs, à l’image de Belloumi, Benzerga, Foussi et l’arbitre international, Mohamed Hansal, et des cadres et employés des douanes au niveau régional, ont participé à un match de gala. Ils ont également distribué des dépliants au public qui traitent du rôle des douanes dans la lutte contre les crimes économiques et contre le trafic de drogue. Cette initiative a reçu un grand engouement et un écho favorable de la part du public. L’occasion a été, par ailleurs, saisie pour honorer et rendre hommage au directeur régional M. Issoulah Noureddine et des cadres des douanes pour leur abnégation et leurs efforts exemplaires. D’autres sportifs ont également été honorés à cette occasion.