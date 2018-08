DÃ©diÃ©e aux personnes aux besoins spÃ©cifiques : Prochaine ouverture de la ferme pÃ©dagogique de Sidi Moussa

Bonne nouvelle pour les personnes aux besoins spécifiques. La ferme pédagogique de Sidi Moussa (Alger), ouvrira ses portes la prochaine rentrée sociale (2018/2019), a-t-on appris mardi de la directrice de l'action sociale à la wilaya d'Alger, Saliha Maiouche.

«Première du genre à la wilaya d'Alger, la ferme pédagogique de Sidi Moussa entrera en service la prochaine rentrée sociale», a précisé à l'APS Mme Maiouche, ajoutant que cette structure est ouverte aux personnes aux besoins spécifiques âgées plus de 18 ans placées actuellement au niveau des différents centres médico-pédagogiques d'Alger.

L'enveloppe financière (50 millions DA) octroyée pour le parachèvement des travaux et de l'équipement de cette ferme «permettra d'accélérer la cadence de réalisation et de réceptionner le projet dans les plus brefs délais».

Par ailleurs, Mme Maiouche a fait savoir que les activités de cette ferme seront «purement agricoles», ayant pour principal objectif le renforcement des compétences et des capacités, a-t-elle mis en avant, évoquant la possibilité de la transformer en une entreprise productrice et de conclure des conventions avec les différents établissements publics de la wilaya en matière d'approvisionnement en produits agricoles, qui seront destinés aussi aux structures et centres sociaux relevant de la direction de l'action

sociale.