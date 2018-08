Galerie Racim : Le mode de lâ€™enfance en toiles

L’artiste peintre, Ahmed Benyoucef Stambouli, expose à la galerie Racim 52 toiles récentes, toutes concentrées au monde de l’enfance. L’œuvre de Ahmed Benyoucef Stambouli accapare d’emblée le visiteur avec ses couleurs pastelles et ses incursions dans la quotidienneté des enfants qu’il peint avec des coiffures africaines, un clin d’œil à l’appartenance de l’Algérie à l’Afrique.

Ahmed Benyoucef Stambouli a fait des études d’arts plastiques dans l’École supérieure à Paris en 1977 suite à quoi, il s’est inscrit dans une école d’architecture. Il a opté donc pour une approche professionnelle de l’art, sa passion. De retour au pays en 1987, il s’installe à Mostaganem et devient membre fondateur d’une école d’arts plastiques où il devient enseignant. En 1991, il quitte l’enseignement et se consacre à la peinture. Nouveau départ en 1999, cette fois-ci pour la Tunisie et s’y installe, plus précisément à Hammamet. Il est prolifique et l’artiste compte désormais 1.200 œuvres dont il arrive à vendre la moitié en Europe. En 2003, Ahmed Benyoucef Srambouli participe à la manifestation culturelle «l’Année de l’Algérie en France». Il est de retour définitivement en Algérie depuis 2011 et expose un peu partout à travers plusieurs villes du pays.

Rencontré à la galerie Racim, l’artiste peintre nous répond à la question de savoir pourquoi s’intéresse-t-il exclusivement aux enfants, qu’il préfère un regard d’enfant au regard d’adulte. Pour un artiste, poursuit-il, soit il devient «khobsiste», soit commerçant. Cela dit, insiste-t-il, le travail sur le monde de l’enfance est plus complexe pour un artiste peintre, plus difficile à réaliser. L’approche vient de l’intérieur affirme Ahmed Benyoucef Stambouli puis cela demande une bonne connaissance de la philosophie et de la psychologie de l’art. Le reste est une affaire de sensibilité. Et cela demande de l’intelligence. «Je regarde la profondeur et j’ai un esprit rebelle. J’aime bien la révolution artistique. Dans mes œuvres, il y a toujours un chat qui n’a qu’un seul œil, un regard sur l’artiste oublié et cela s’inscrit dans le mouvement des artistes oubliés. Quand nous lui demandons quel est l’artiste peintre qu’il l’a inspiré, il nous affirme «tout de go» que c’est le mouvement Cobra né en 1948 par trois peintres européens. L’idée pour eux est que tout ce qui est productif est enfantin. C’est de l’art brut, genre Debussy qui partait dans les hôpitaux psychiatriques avec du matériel de la peinture et il donnait cela aux malades mentaux puis il s’inspirait de leur travail.

Le monde d’Ahmed Benyoucef est un regard intelligent et sensible qui interroge sur ce qui se passe autour de lui et suit aussi l’actualité qu’il représente parfois dans ses toiles à l’image de la question de l’immigration clandestine. Une exception car, à ses yeux, le monde enfantin reste sa source d’inspiration, une ouverture sur le monde au grand bonheur des visiteurs de ses expositions.

Abdelkrim Tazaroute