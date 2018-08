Festival de Djemila : câ€™est demain !

«C’est chose faite ! Toutes les dispositions humaines et matérielles ont été mises en place pour que cette 14e édition du festival international de Djemila puissent se dérouler dans les meilleures conditions». C’est ce que nous a indiqué Khaled Mehenaoui, le nouveau commissaire de cette manifestation artistique et culturelle à la veille de l’ouverture du festival qui s’étalera cette année du 3 au 7 août et sera marqué par une pléiade d’artistes de renom.

Un grand festival placé depuis sa première sous le haut patronage du Président Bouteflika et qui n’a pas mis trop de temps à s’affirmer sur le terrain de la grande chanson arabe et même au-delà. Cette manifestation qui visiblement ne semble pas prête à concéder le moindre espace de cette renommée, combien même l’impact de la rationalisation des dépenses dans un secteur qui est appelé, plus que jamais, a produire de la richesse, se fait momentanément ressentir, mais est venu à temps pour placer Djemila sur le socle de la pérennité en lui offrant la possibilité de voler un jour de ses propres ailes, agir comme il se fait dans tous les pays sur la voie du parrainage dans une dimension de valeur ajoutée et s’éloigner ainsi au fur et à mesure du tout «Beilek ».

«C’est précisément dans cette optique que nous œuvrons, et nous mesurons avec beaucoup de satisfaction l’aide qui nous est consentie par le wali, qui ne ménage aucun effort pour que cette 14e édition, première du genre en ce qui nous concerne, abonde dans le sens des objectifs assignés à ce festival, qui demande certainement des moyens mais surtout de la volonté et de la détermination qui ne nous font pas défaut je dois l’avouer», dira notre interlocuteur ambitieux à souhait.

Si l’affiche de cette édition ne porte pas de noms venus d’autres pays, elle aura de ce fait le mérite d’être marquée par des artistes algériens de renom, dont la réputation internationale n’échappe désormais à personne. Dans ce contexte Cheb Bilel, qui constitue le maillon fort de la soirée d’ouverture, dans cette superbe mosaïque du patrimoine sétifien, sera, avec Cheb Khalass, Cheb Azziz, ainsi que Massi et Hadjerssi, l’ambassadeur de la chanson algérienne et relèvera à ne point en douter le niveau du festival.

Moulouk Saib ou Cheb Arres qui ont tant de fois vibrer cette esplanade de Cuicul qui compte cette année 1.500 places, seront autant d’autres étoiles de la seconde soirée avec Freeklane, Cheb Wahid ou Kamel el Guelmi avant que Cheb Nasrou et Kader Japonais pour ne citer que ceux là , programmés pour les 4e et 5e soirées ne fassent, comme par la tradition, un tabac sur des espaces d’accueil qui s’avéreront une fois encore certainement trop exigus.

Rien ne semble en effet avoir été laissé au fait du hasard. «Le spectacle débutera à 22h pour s’achever à 1 h, le prix du ticket d’entrée à été réduit à 300 dinars, le transport des familles et autres adeptes du festival est gratuit pour l’aller et le retour à partir de Sétif, El Eulma et de tous les chefs-lieux de communes où sont installés des points de vente de billets», ajoute le commissaire de ce festival, qui souligne que le programme sera respecté à 100%, sachant qu’aucune défaillance n’est relevée pour le moment.

L’autre élément positif de cette 14e édition réside indéniablement dans l’implication des jeunes de la commune de Djemila dans ce qu’ils ont toujours revendiqué comme étant leur fête et donc en droit de mettre la main à la pate. Une décision qui n’a pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction au sein de la population et des jeunes eux-mêmes qui n’en demandaient pas tant et que voici enfin honorés.

5 jours durant alors que ce festival rayonnera sur plusieurs communes de la wilaya et 5 soirées toutes de sons, de rythmes et de couleurs multiples, Djemila la belle, sera plongée dans une ambiance de «vivre ensemble dans un espace de paix».

F. Zoghbi