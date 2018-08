Festival international dâ€™Oran du film arabe : Le Â« WIHR dâ€™or Â» pour Yasmine Chouikh

De notre envoyée spéciale : Sihem Oubraham

C’est le tomber de rideau sur la 11e édition du Festival international d'Oran du film arabe (FIOFA), avec le couronnement du long-métrage Jusqu’à la fin des temps, de l’Algérienne Yasmine Chouikh, qui a remporté le grand prix "Wihr d’or" et ce, dans la soirée du lundi, avec une cérémonie à laquelle ont assisté des figures du cinéma arabe.

Festive était cette cérémonie de clôture, qui s’est déroulée au niveau du théâtre de Verdure d’Oran Hasni-Chekroune, devant les invités, le wali d'Oran et Brahim Sediqi, commissaire du festival, qui a fait son allocution de clôture avant de céder la place à un vibrant hommage de la grande actrice Chafia Boudraâ et de l’acteur syrien Abdel Moneim Ameiri.

Le festival a également rendu un hommage spécial à la mémoire de feue Sonia. Cette édition a été marquée par l’abstention de l’attribution du prix "Panorama" court-métrage, une décision prise par le jury en raison du niveau de participation des ateliers. Confirmée en tant que membre du jury, la réalisatrice Hamida Aït El Hadj a souligné la nécessité d’intensifier l’organisation d’ateliers pour les jeunes intéressés à la cérémonie de cinéma. Dans ce contexte, Mme Aït El Hadj a tenu à rappeler que

« malgré les ateliers qui ont été faits, malgré les efforts fournis, comme chaque année, pour qu’il y ait des ateliers en cinéma, pour que les gens apprennent des choses... les membres du jury ont décidé pour qu’aucun trône ne soit attribué cette année… qu’il soit remporté l’an prochain », a-t-elle annoncé. Pour sa part, le président des films documentaires du jury a confirmé que le choix a été très difficile, cela a nécessité 20 heures de suivi et d’évaluation, par la Commission, de pas moins de quatorze films documentaires, qui a finalement décidé d’accorder le film documentaire Le goût du ciment, du réalisateur syrien Ziad Kalthoum, le prix du jury a été attribué à

La Bataille d’Alger, le film dans l’histoire, de Malek Bensmaïn. Dans la catégorie des courts-métrages, les membres du jury ont attribué le prix du jury au court-métrage tunisien intitulé La danse de l’aube, de la réalisatrice Amina Najar, alors que le titre du meilleur court-métrage a été attribué à Cargo, du réalisateur libanais Karim Rahbani. Par ailleurs, et dans la catégorie des longs-métrages, le jury a attribué le prix «Tenwih» au film irakien Rihla, du réalisateur Mohamed Deradji et à l’actrice égyptienne Shirin Reda pour le rôle de Safeya dans le film Photocopie, de Thamer Ashry. Ce long-métrage a remporté, en outre, le prix du meilleur scénario écrit par Haitham Dabour. Le film palestinien Wajib est un hommage à Anne-Marie Jacir pour son prix spécial du jury. Le titre de la meilleure interprétation féminine a été décerné à l’actrice tunisienne Amira Chebli pour son rôle dans le film Tunis by night, tandis que deux titres ont été accordés, pour la meilleure interprétation masculine, à Mohamed et Salah Bekri (père et fils) pour leur rôle dans le film palestinien Devoir. Par ailleurs, le titre du meilleur réalisateur pour cette onzième édition du FIOFA a été attribué au réalisateur marocain Azlarabe Alaoui Lamharzi pour son long-métrage Kilikis, la cité des hiboux. C’est ainsi que la onzième édition du FIOFA a pris fin cette année… non sans être marquée par des couacs au niveau organisationnel qui auraient bien pu être évités. Surtout que cela ne relève pas du tout du manque de budget, mais de l’incompétence et du manque de professionnalisme de certains dans ce festival.

S. O.