Grand angle : VÅ“u pieux ?

Dès son entrée en fonction en janvier 2017, Antonio Guterres qui avait succédé à Ban Ki Moon, au poste de Secrétaire général des Nations unies, avait affiché ses convictions. L’une d’elles consistait à opérer une «réforme globale» de l’organisation à la tête de laquelle il venait d’être nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Le fait que d’autres tentatives aient échoué dans ce sens n’était pas pour le décourager quand bien même il ne pouvait ignorer en son for intérieur que la mission à laquelle il entendait s’atteler durant son mandat était difficile, voire impossible. Mais parce que convaincu de sa nécessité il s’est lancé. Il est difficile de croire qu’il réussira là où ses prédécesseurs ont échoué, pour la simple raison que les attentes des Etats membres sont contradictoires. Légitimement, ceux qui bénéficient de privilèges n’entendent pas y renoncer ou de les voir élargis à d’autres Etats. Dans ce cas de figure, Guterres aura juste la satisfaction d’avoir fait progresser davantage le débat sur cette réforme qualifiée d’indispensable. Pour preuve, il poursuit son projet. Dans ce sens, il a annoncé la désignation du Danois Jens Wandel au poste de conseiller spécial du secrétaire général sur les réformes. Selon un porte-parole de l’ONU M. Guterres «a décidé de mettre en place une structure de coordination des réformes dirigée conjointement par le secrétaire général adjoint et par le chef de cabinet». Ses membres parviendront-ils à surmonter la difficulté qui ne manquera pas de surgir et qui consiste à concilier les propositions et positions des uns et des autres? En effet il y a lieu de rappeler que si certains visent la réforme du secrétariat, d’autres estiment que le plus important, c’est la réforme de l’organe phare : le Conseil de sécurité. De son côté l’Algérie au nom des 120 Etats membres et 17 Etats observateurs du Mouvement des Non-alignés (MNA), a appelé à renforcer le rôle de l'Assemblée générale en tant qu’organe principal de décision politique de l’ONU en vue de conforter la transparence et l’efficience du système des Nations unies. Mais si l’on se fie aux résultats auxquels ont abouti les précédentes tentatives de reforme, force est de répondre par la négation.

Nadia. K