El Qods : Le Conseil islamique et chrÃ©tien dÃ©voile les sÃ©ries d'agressions israÃ©liennes contre des lieux saints

Le Conseil islamique et chrétien pour le soutien d'El-Qods et les lieux saints a dévoilé mercredi, dans un rapport mensuel, les violations israéliennes contre la ville, dont les récentes incursions et les séries d'agression des lieux, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. «Le mois dernier, la mosquée d’Al-Aqsa a témoigné de plusieurs incursions», effectuées par les membres de la Knesset (Parlement israélien) et le dit «festival de judaïsation sur les portes et les murs» d'El Qods occupée outre le plan de l’occupation qui vise «à construire un tunnel dans la vielle ville d'El Qods», s'indigne le Conseil dans son rapport mensuel du mois de juillet dernier. «Les soldats de l’occupation poursuivent les violations qui entravent la loi internationale et humanitaire dans les territoires palestiniens, surtout dans la région d’Al-Khan Al-Ahmar à l’est d'El-Qods occupée menacée de démolition et d'exile de ses habitants», cite le rapport. Vendredi, le ministre palestinien des Waqf et des affaires religieuses, Youssef Adeis, a appelé le monde arabo-musulman et la communauté internationale à œuvrer d'urgence pour arrêter les attaques enragées des forces d'occupation israélienne contre la Mosquée Al-Aqsa. L'appel du ministre intervenait quelques heures après l'agression de Palestiniens ayant accompli la prière du vendredi à Al-Aqsa, par des soldats israéliens qui ont fait irruption dans l'esplanade de la mosquée et lancé des bombes lacrymogènes sur les fidèles.