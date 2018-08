DÃ©claration finale du 10e round des pourparlers dâ€™Astana : La souverainetÃ© et lâ€™intÃ©gritÃ© territoriale de la Syrie rÃ©itÃ©rÃ©e

Les pays garants du processus d’Astana (Russie, Iran et Turquie) ont réitéré leur engagement à l’unité, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de la Syrie et à la poursuite de la lutte antiterroriste, au terme du 10e round des pourparlers d'Astana qui se sont déroulés lundi et mardi à Sotchi, en Russie.

Dans une Déclaration finale qui a été rendue publique, mardi, les pays garants ont souligné «leur détermination à lutter contre le terrorisme en Syrie pour y éradiquer définitivement les deux réseaux terroristes de Daech et du Front Nosra et de tous les autres individus, groupes et entités qui en dépendent», a rapporté l'agence Sana. La Déclaration fait savoir aussi que «les parties réunies se sont mises d’accord sur la poursuite de la coordination tripartite sur la situation en Syrie, affirmant leur détermination à se tenir contre les parties qui visent à porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie, ainsi qu’à la sécurité nationale des pays voisins». Le même document a souligné également «la nécessité de poursuivre les efforts communs déployés par les parties réunies pour relancer le processus de règlement politique en Syrie sous une direction syrienne notamment à travers le travail de la Commission constitutionnelle à Genève, et ce, conformément aux décisions de la conférence du dialogue national syrien à Sotchi et à la résolution du Conseil de sécurité n° 2254». Par ailleurs, les parties réunies à Sotchi se sont dites satisfaites de mener des consultations avec la Déclaration finale du 10e round des pourparlers d’Astana.



La souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie réitérée



Les pays garants du processus d’Astana (Russie, Iran et Turquie) ont réitéré leur engagement à l’unité, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de la Syrie et à la poursuite de la lutte antiterroriste, au terme du

10e round des pourparlers d'Astana qui se sont déroulés lundi et mardi à Sotchi, en Russie. Dans une Déclaration finale qui a été rendue publique, mardi passé, les pays garants ont souligné «leur détermination à lutter contre le terrorisme en Syrie pour y éradiquer définitivement les deux réseaux terroristes de Daech et du Front Nosra et de tous les autres individus, groupes et entités qui en dépendent», a rapporté l'agence Sana. La Déclaration fait savoir aussi que «les parties réunies se sont mises d’accord sur la poursuite de la coordination tripartite sur la situation en Syrie, affirmant leur détermination à se tenir contre les parties qui visent à porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie, ainsi qu’à la sécurité nationale des pays voisins». Le même document a souligné également «la nécessité de poursuivre les efforts communs déployés par les parties réunies pour relancer le processus de règlement politique en Syrie sous une direction syrienne notamment à travers le travail de la Commission constitutionnelle à Genève, et ce, conformément aux décisions de la conférence du dialogue national syrien à Sotchi et à la résolution du Conseil de sécurité

n° 2254». Par ailleurs, les parties réunies à Sotchi se sont dites satisfaites de mener des consultations avec l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, et de fixer avec lui le mois de septembre prochain comme date pour la tenue du prochain round des pourparlers à Genève. Les pays garants du processus d'Astana ont appelé la communauté internationale, en particulier l’ONU et ses agences humanitaires, à accroître leurs aides à la Syrie et à faciliter les mesures humanitaires relatives au déminage et à la réhabilitation des infrastructures endommagées lors des combats. S'agissant de la situation des réfugiés et des déplacés, la Déclaration finale a précisé que les discussions ont débuté notamment avec le Haut commissariat aux réfugiés (HCR), et d'autres agences onusiennes spécialisées pour assurer le climat approprié au retour volontaire des personnes déplacées à l’intérieur et les réfugiés à leurs lieux de résidence originaux en Syrie. Lors de cette réunion à Sotchi, le gouvernement syrien a remis une liste de plus de 10.000 noms de personnes détenues par des groupes armés dans certaines localités en Syrie et réclament leur libération dans les plus brefs délais. Par ailleurs, le onzième cycle de négociations sur la Syrie, au format Astana, devrait avoir lieu en novembre, à Genève, après le début, en septembre, des négociations visant à modifier la Constitution, a annoncé le ministère turc des Affaires étrangères. La Turquie a également souligné l'importance de s'opposer aux agendas séparatistes des groupes qui constituent une menace pour l'unité politique et l'intégrité territoriale de la Syrie, et la sécurité nationale des pays voisins.



73e anniversaire de l’armée syrienne : al Assad : «La victoire est proche»



Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé hier dans une lettre ouverte à ses troupes qu'elles étaient près de gagner la guerre, après une série de victoires sur le terrain. «Notre victoire est proche», a-t-il écrit à l'occasion du 73e anniversaire de l'armée syrienne. Plus de sept ans après le début du conflit, les forces du régime ont réussi à reprendre aux rebelles et aux terroristes des régions entières, contrôlant désormais près des deux-tiers du territoire, y compris une grande partie des villes principales, des axes routiers ainsi que plusieurs points de passage frontaliers. Les troupes syriennes ont été soutenues militairement par les alliés russe et iranien, ainsi que par des combattants du Hezbollah libanais et des miliciens irakiens, iraniens et afghans. Elles ont pu progresser sur le terrain après des bombardements meurtriers mais aussi des accords de capitulation imposés aux rebelles qui ont entraîné le départ de dizaines de milliers de combattants avec leurs proches de secteur repris par le régime. Le président syrien a fait allusion mercredi aux opérations militaires et à ces accords, citant dans sa lettre de nombreux secteurs repris aux rebelles et terroristes. «De Homs et Palmyre à Alep, de Qalamoun et Deir Ezzor à la Ghouta orientale et la Ghouta occidentale, d'autres villes et d'autres campagnes. Ils ont finalement été contraints de partir -humiliés, ils ont reculé- après que vous leur avez donné un avant-goût de la défaite amère», a dit M. Assad dans cette lettre publiée par la présidence. Les forces régulières tentent actuellement de reprendre la totalité des provinces méridionales de Deraa et Qouneitra, contrôlées à plus de 90% par le pouvoir. La semaine dernière, M. Assad a indiqué que la nouvelle priorité de ses forces était de reprendre la province d'Idleb (nord-ouest) contrôlée par les terroristes et quelques factions rebelles. La Russie a pour sa part écarté une «offensive d'ampleur dans l'immédiat des forces gouvernementales syriennes à Idleb», où sont évacués la plupart des groupes armés en vertu d'un accord entre le gouvernement syrien et les éléments armés sous la médiation russe. «Il n'est pas question pour le moment d'une offensive d'ampleur à Idleb», a affirmé l'émissaire russe pour la Syrie, Alexandre Lavrentiev, cité par les agences russes. L'émissaire du gouvernement syrien, Bachar Jaafari, a pour sa part assuré qu'«il ne peut y avoir aucun compromis concernant la reprise du contrôle du territoire syrien par le gouvernement syrien». «La meilleure option pour le gouvernement syrien est la reprise sous son contrôle d'Idleb suite à un accord de réconciliation nationale», a poursuivi M. Jaafari. «Mais si Idleb ne revient pas dans le giron gouvernemental par la voie du règlement, l'armée syrienne a absolument le droit de reprendre ce territoire par la force», a-t-il averti. Un représentant des opposants syriens, Ahmad Tohmé, a pour sa part demandé à ce qu'Idleb se transforme de «zone de désescalade en zone de cessez-le-feu complet». Une autre bataille en perspective ?

M.T et agences