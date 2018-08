Actuelles du monde arabe

RAMALLAH (Palestine) : Les missions de l’Union européenne à El-Qods occupée et à Ramallah (Cisjordanie) ont exprimé leur profonde inquiétude de la récente démolition par l’armée d’occupation israélienne d’un centre de femmes et d’une garderie d’enfants à Jabl Al-Baba, a rapporté l’agence de presse Wafa.



RYADH : Les Saoudiens s’orientent de plus en plus vers des emplois historiquement réservés aux étrangers et ce pour des nécessités économiques, selon des analystes.

Le ministère saoudien de la Santé a souligné que la saison du hadj qui se déroule actuellement n’a jusqu’à présent été marqué par aucune épidémie, a rapporté mardi dernier la chaîne d’informations locale Al-Arabiya.



BAGHDAD : Le pétrole, unique source de devises de l’Irak, a rapporté depuis 2005 plus de 700 milliards de dollars à ce pays, selon la Banque centrale irakienne.



LE CAIRE : La police égyptienne a tué cinq terroristes du groupe Hasm lors d’un raid effectué dans leur cache de Qalioubiya, la province située au nord du Caire, a déclaré mardi dernier le ministère égyptien de l’Intérieur dans un communiqué.



SYRIE : On annonce que le onzième cycle de négociations sur la Syrie, au format Astana, devrait avoir lieu en novembre, à Genève, après le début, en septembre, des négociations visant à modifier la Constitution, selon le ministère turc des Affaires étrangères.