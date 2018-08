Avec lâ€™Otan : La GÃ©orgie lance des exercices militaires

La Géorgie a lancé hier d’importants exercices militaires conjoints avec l’Otan, à quelques jours du dixième anniversaire de sa guerre éclair avec la Russie pour le contrôle de la république séparatiste géorgienne d’Ossétie du Sud, ont rapporté des médias. Plus de 3.000 soldats géorgiens et ceux des pays de l’Otan, notamment venus des Etats-Unis, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et de Turquie, participeront à ces exercices qui dureront jusqu’au 15 août. Le ministre géorgien de la Défense, Levan Izoria, a salué hier ces exercices nommés Noble Partner 2018 comme «une preuve de plus du soutien croissant envers la Géorgie de la part de ses partenaires stratégiques, les pays membres de l’Otan». Les Etats-Unis ont envoyé pour ces exercices des véhicules blindés Stryker et Bradley, des chars M1A2, des hélicoptères d’attaque Boeing AH-64 Apache et Sikorsky UH-60 Black Hawk. La Géorgie espère intégrer l’Alliance atlantique, dont les dirigeants avaient promis en 2008 qu’elle pourrait un jour rejoindre l’organisation. Le petit pays du Caucase s’est ensuite opposé à la Russie au cours d’une guerre éclair, qui s’est soldée par la reconnaissance par Moscou de l’indépendance de deux républiques séparatistes prorusses, l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, qui avaient fait sécession de la Géorgie en 1992.