Manifestations postÃ©lectorales au Zimbabwe : 1 mort : Intervention de lâ€™armÃ©e et de la police

Un homme a été tué par balle lors de manifestations postélectorales hier à Harare, où l'armée a ouvert le feu sur des partisans de l'opposition qui dénoncent des fraudes lors des scrutins de lundi, selon des médias. L'homme a reçu une balle dans l'estomac et a succombé à ses blessures, selon la même source. Des centaines de partisans de l'opposition sont descendus dans la rue hier dans la capitale zimbabwéenne après l'annonce officielle de la victoire aux législatives du parti au pouvoir depuis 1980, la Zanu-PF. La police et l'armée sont intervenues pour tenter de les disperser. Des barricades ont été érigées dans la ville avec des blocs de béton et des pierres. La police et l'armée sont intervenues pour disperser les manifestants, à coup de balles réelles, de gaz lacrymogène et de canons à eau, selon des correspondants de presse. Des policiers anti-émeutes bloquaient l'accès hier après-midi au siège du principal parti de l'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique (MDC), tandis que des véhicules militaires patrouillaient la ville, selon la même source. Lundi, les Zimbabwéens s'étaient rendus en masse et dans le calme aux urnes pour les premières élections présidentielles, législatives et municipales organisées depuis la chute de Robert Mugabe en novembre, après trente-sept ans au pouvoir. Les résultats de la présidentielle n'ont pas encore été annoncés, mais le leader du MDC et candidat à la présidentielle Nelson Chamisa a affirmé, hier matin, qu'ils étaient en train d'être truqués. Le président Emmerson Mnangagwa, principal adversaire de M. Chamisa à la présidentielle, lui a répondu en appelant "tout le monde à cesser de faire des déclarations provocatrices". "Nous devons faire preuve de patience et de maturité" en attendant les résultats définitifs, a-t-il estimé sur son compte Twitter. "Le temps est venu de faire preuve de responsabilité et par-dessus tout, le temps de la paix est venu", a-t-il ajouté. Depuis son indépendance, il y a trente-huit ans, le Zimbabwe n'a connu que deux chefs de l'Etat, tous les deux issus du même parti, la Zanu-PF. D'abord Robert Mugabe, contraint à la démission en novembre à l'âge de 93 ans, puis son ex-vice-président Emmerson Mnangagwa.



L'UE dénonce l'"inégalité des chances" entre les candidats



Les observateurs de l'Union européenne (UE) ont dénoncé mercredi "l'inégalité des chances" entre les candidats aux élections générales, alors que l'opposition dénonce des fraudes. "Le climat politique s'est amélioré, (...) mais l'inégalité des chances (entre candidats), les intimidations d'électeurs et le manque de confiance dans le processus électoral ont miné l'environnement pré-électoral", a dénoncé l'UE dans un communiqué. Les observateurs déployés sur le terrain ont fait état "d'efforts pour saper l'expression en toute liberté de la volonté des électeurs", a ajouté le chef des observateurs de l'UE Elmar Brok, citant "des intimidations légères, des pressions et des contraintes" contre des électeurs pour qu'ils votent "en faveur du parti au pouvoir". "Les droits politiques ont été en grande partie respectés, mais il y a des inquiétudes concernant le climat des élections et le mauvaise usage des médias", a-t-il encore dit dans une conférence de presse à Harare.

Les résultats définitifs de la présidentielle pourraient être disponibles vendredi ou samedi, selon la Commission électorale.