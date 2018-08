Mondiaux-2018 de badminton (double dames / 2e tour) : La paire AlgÃ©rienne Ã©liminÃ©e

La paire algérienne Halla Bouksani - Linda Mazri s'est inclinée, mercredi, devant les Chinoises Huang Yaqiong et Yu Xiaohan, par deux sets à zéro pour le compte du 2e tour des Championnats du monde de badminton (seniors), organisés du 30 juillet au 5 août à Nanjing (Chine). Les Algériennes ont perdu la première manche (21-07) avant de connaître le même sort et de s'incliner (21-05) au deuxième set pour un total d'à peine 18 minutes de jeu. Lors du 1er tour de Ces championnats du monde disputé mardi, les Algériennes s'étaient qualifiées par forfait des Thaïlandaises Ruethaichanok Laisuan et Supamart Mingchua. Aux Jeux africains de la jeunesse-2018 d'Alger (18-28 juillet), la paire Bouksani - Mazri a remporté la médaille d'or au double dames. En simple, Bouksani, qualifiée aux Jeux Olympiques de la jeunesse-2018, a arraché le vermeil en finale aux dépens de Mazri qui s'est contentée de la médaille d'argent.