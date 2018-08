Championnat d'Afrique de para-powerlifting : La sÃ©lection nationale en stage Ã  Alger

La sélection algérienne de para-powerlifting (haltérophilie pour handicapés), composée de 24 athlètes, effectuera un stage précompétitif du 1er au 12 août à Alger, en prévision de sa participation au Championnat d'Afrique (juniors/seniors), prévu du 10 au 12 du même mois, à la salle Harcha (Alger), a-t-on appris mardi de l'entraîneur national, Mohamed-Salah Benatta.

«Les 24 athlètes (messieurs et dames) sont issus des meilleurs clubs algériens. Ils ont été présélectionnés à l'issue du Championnat national et de la Coupe d'Algérie. Nous leurs accordons notre totale confiance et ils méritent d'avoir une chance en sélection pour prouver leur valeur réelle sur le plan technique et compétitif à l'échelle continentale», a déclaré l'entraîneur national.

Le groupe retenu avait déjà bénéficié de deux stages de plus de 12 jours chacun : le premier au mois de juin et le second en juillet dernier, avec à chaque fois des tests d'aptitude révélateurs de leur forme, avant la dernière ligne droite.

«On a profité des derniers regroupements pour mettre dans le bain les athlètes, surtout ceux qui prennent part pour la première fois à une compétition de l'envergue d'un Championnat d'Afrique, et en particulier les plus jeunes», a dit Benatta. Les para-powerlifters, qui auront l'honneur de défendre les couleurs nationales à la salle Harcha, sont issus en majorité du pôle de développement de la ville de Tighennif, dans la wilaya de Mascara avec 7 athlètes, suivi du Machaâl

Bir Mourad Raïs (Alger, 6 athlètes), Oran (4), Blida (3), Oum El-Bouaghi et Necira Nounou (Alger) avec deux athlètes chacun. À signaler la participation attendue de la championne paralympique des poids et disque, Nadia Medjmedj, qui apparaîtra, pour la

1re fois de sa carrière, dans une discipline qu'elle n'a jamais pratiquée, le para-powerlifting, et essayera, dans la catégorie des -68 kg de séduire comme en athlétisme. Outre l'Algérie, ce rendez-vous devrait enregistrer la participation de 16 pays, dont l'Egypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cameroun, la Libye et l'Ouganda. Le Championnat d'Afrique est une étape obligatoire pour les haltérophiles cherchant à se qualifier aux Jeux Paralympiques (JP) de Tokyo-2020, car il permettra aux athlètes d'engranger des points au classement de l'IPC para-powerfiting, en prévision des joutes nippones. Des athlètes africains de renommée mondiale sont attendus à Alger, à l'image des Nigérians Lucy Ejike (61 kg), Roland Ezuruike (-54 kg) et Paul Kehinde (-65 kg), champions paralympiques et champions du monde, des Egyptiens Sherif Osman (-59 kg) et Randa Mahmoud (+86 kg), également des champions dans leurs catégories de poids, mais aussi des Algériens, Hocine Bettir (-65 kg), médaillé de bronze aux Championnats du monde de Mexico-2017 et Samira Guerioua (-45 kg), 7e des derniers Jeux Paralympiques de Rio-2016.