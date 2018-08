Ligues de football Amateur : Tests d'aptitude physique pour 400 arbitres

Quatre-cent arbitres algériens, relevant des Ligues amateurs d'Alger, Annaba, Batna, Blida, Constantine, Ouargla et Saïda subiront «des tests d'aptitude physique» entre le 10 et le 17 août, pour préparer la nouvelle saison sportive 2018-2019, a annoncé mardi la Fédération algérienne de football (FAF). Les stages théoriques sont prévus «au Centre de Tikjda pour l'ensemble des Ligues» a précisé la FAF dans un communiqué, ajoutant que «les tests physiques», quant à eux «se dérouleront au stade de Bouira». La seule différence réside dans la date, puisque les différentes ligues concernées passeront à tour de rôle, entre 10 et 17 août, à commencer par la Ligue d'Annaba, dont le stage théorique est prévu du 10 au 11 août à Tikjda, et qui sera immédiatement suivi des tests physiques, prévus le 11 août au stade de Bouira. Les arbitres de la Ligue d'Alger sont les deuxièmes sur la liste de la commission fédérale des arbitres, et dont les différentes épreuves sont prévues les 11 et 12 aout, suivant le même procédé que pour leurs homologues d'Annaba. Puis ce sera au tour des referees de Batna (12-13 août), Blida (13-14 août), Constantine (14-15 août) et Oran (16-17 août), toujours suivant le même procédé, alors que les arbitres des Ligues Amateurs de Saïda et Ouargala passeront leurs tests conjointement, entre le 15 et 16 août.