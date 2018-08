Ligues 1 et 2 : Les clubs endettÃ©s doivent rÃ©gler leur contentieux avant le 8 aoÃ»t

Les clubs de Ligues 1 et 2 Mobilis dont le montant total des dettes dépasse le seuil des 10 millions de dinars au 31 mai 2018 sont interdits de recrutement pour la saison 2018/2019, sauf règlement de leurs contentieux avant la date limite, le 8 août prochain, a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) mardi. Le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, avait déclaré récemment que 15 clubs pensionnaires des Ligues 1 et 2 sont interdits de recrutement durant cette intersaison, pour avoir dépassé le seuil des 10 millions de dinars de dettes toléré. Le

Bureau fédéral de la fédération algérienne de football (FAF) avait fixé le seuil tolérable inférieur à 10 millions de dinars aux 32 clubs professionnels, pour pouvoir recruter de nouveaux joueurs, dont la clôture de la période des transferts d'été est fixée au 8 août à minuit. Par ailleurs, les clubs qui ont apuré leurs dettes doivent transmettre à la Ligue de Football Professionnel une pièce justificative afin de retirer le montant de la créance de la CRL.

Le coup d'envoi de la nouvelle saison footballistique 2018-2019 sera donné le week-end du 10 et 11 août.