Coupe arabe des clubs (premier tour aller), Al Ain 1 (E.A.U.) - ES SÃ©tif 2 : L'Entente prend option pour la qualification

La formation de l'Entente de Sétif s'est imposée, mardi soir au stade Hitrec Kacian à Zagreb (Croatie), face à son homologue Emiratie d'Al Ain FC sur le score étriqué de 2 à 1. Un match comptant pour le premier tour de la Coupe arabe des clubs champions de football. Le match retour aura lieu samedi prochain (17h00) également à Zagreb (Croatie). Dans cette partie, les joueurs Algériens ont montré deux visages différents. Lors de la première période, qui s'est achevée sur un score de parité, les coéquipiers de la nouvelle recrue Lakroum sont surtout restés admiratifs, laissant le soin à leur adversaire de faire l'essentiel du jeu. 28’, Dracky Amuah donne l'avantage logiquement à l'équipe Emiratie en transformant le penalty accordé par l'arbitre de la rencontre le Saoudien El Khodeir. Les Sétifiens se sont ressaisis par la suite, en prenant l'initiative du jeu à leur compte. Grace à un Djabou des grands jours, l'ESS égalise avant la pause (41’), avant d'arracher la victoire en fin de partie (85’). «Nous avons remporté une précieuse victoire dans la perspective de la qualification au prochain tour de cette compétition, qui reste un des objectifs du club.

Ce n'était pas facile de s'imposer face à cette formation Emiratie, qui manie bien la balle et se distingue par un jeu varié. Après avoir été surpris en début de rencontre, mes joueurs ont bien su réagir pour égaliser au bon moment. En seconde période, nous avons mieux joué et bien géré les débats. L'équipe doit encore progresser. La préparation n'est pas encore achevée, même si nous avons déjà abordé la compétition officielle. Il reste encore une deuxième manche à disputer. On doit bien se reposer pour aborder le match retour. Il est vrai que la fatigue commence à se faire ressentir après les périples qu'on a effectué jusque là», a déclaré l'entraineur de l'Entente, le technicien marocain Rachid Taoussi, à l'issue de cette confrontation. De son coté, le coach d'Al Ain s'est montré plutôt déçu, affichant tout de même son optimisme pour le second match. «Nous avons bien entamé la partie en ouvrant la marque. Par la suite, la fatigue a eu raison de mes joueurs qui ont commis des erreurs. Faute de concentration, nous avons encaissé deux buts. Il faut dire que l'équipe n'est pas encore prête pour la compétition. Nous sommes encore en phase de préparation. Cela dit, nous allons faire l'essentiel pour corriger nos erreurs en prévision de la seconde rencontre, qui reste ouverte à tous les pronostiques», a souligné pour sa part, le technicien Croate Zoran Mamic.

Rédha M.