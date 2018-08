Equipe nationale : Vers un accord avec Belmadi

Les choses semblent s'être accélérées depuis ces dernières quarante-huit heures dans le dossier du futur sélectionneur national.

Quelques heures après avoir annoncé au sortir du Bureau fédéral à la presse que la FAF étaient «toujours en négociation avec un entraîneur mondialiste», Kheireddine Zetchi a entamé officiellement les négociations avec Djamel Belmadi.

L'anicien meneur de jeu et capitaine des Verts, qui a quitté récemment son poste d'entraîneur d'Al Duhail, est devenu en l'espace d'une nuit la priorité de la FAF, annoncent plusieurs sources concordantes. Déjà cité pour succéder à Lucas Alcaraz, puis à Rabah Madjer, Djamel Belmadi n'a jusqu'ici jamais été contacté de manière officielle. Le premier contact avec la FAF remonte donc concrètement à mardi passé. Kheireddine Zetchi a exposé à Belamdi les grandes lignes de son projet. Sur le principe, Kheireddine Zetchi et Djamel Belamdi devaient se rencontrer, hier, mercredi à Paris pour approfondir les discussions et probablement conclure. Il est fort à parier que si les deux hommes on convenus de faire le déplacement jusqu'à Paris, c'est qu'un accord de principe est probablement scellé. Néanmoins, une certaine réserve s'impose tant qu'aucun accord écrit n'est trouvé.

Amar B.