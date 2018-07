Le FLN et El Karama : d’accord sur toute la ligne

Le FLN et la formation politique ‘‘El Karama’’ ont convenu de la création d’ici peu d’une commission mixte devant passer au peigne fin toutes les questions importantes dont naturellement l’échéance des présidentielles de 2019. C’est ce que révèle Djamel Ould Abbès à l’issue de la rencontre qui a regroupé, hier, à Alger, les deux partis. Le secrétaire général du Front de libération nationale a expliqué lors d’un point de presse, animé conjointement avec son hôte, que des sujets liés à la mémoire et l’histoire, et à l’identité nationale, plus particulièrement l’amazighité, seront examinés dans cet espace commun. «Il est question également des questions d’avenir», a-t-il ajouté. Et l’avenir le plus proche est donc cette élection présidentielle, prévue normalement en avril prochain.

A ce propos, le SG du FLN réaffirme pour la énième fois son soutien «inconditionnel» et «indéfectible» au Président de la République et souhaite sa candidature pour «continuer sa mission». «Nous allons bientôt rendre public le bilan des 20 ans du Président à la tête de l’Algérie à travers une rencontre qui va regrouper l’ensemble des forces de la nation qui se reconnaissent dans le programme de Bouteflika. Nous expliquerons à nos citoyens mais aussi à l’opinion internationale la nouvelle vision du Président. Ce sera l’occasion pour présenter le plan 2020 - 2030 que nous sommes en train de finaliser», a-t-il confié en affirmant avoir «espoir» que le Chef de l’Etat réponde positivement à l’appel d’une nouvelle candidature. «Il ne sera pas seul. Nous serons toujours à ses côtés pour l’aider et l’accompagner dans cette noble mission. Bouteflika a tout donné pour son pays et devant les réalisations accomplies durant son règne, nous espérons tous qu’il continuera», a insisté Ould Abbès qui assure être d’accord sur toute la ligne avec le parti ‘‘El Karama’’. Et pour cause, tant que le «ciment» qui lie les deux formations existe, il n’y a pas de raison, selon lui, à ce qu’il y ait des divergences. «Nous avons beaucoup de chose en commun dont la Déclaration du 1er Novembre 1954 et le soutient au programme du Président de la République», s’est-il réjouit non sans préciser que le FLN ne tient pas à monopoliser quoi que ce soit. «C’est vrai que pour nous, Bouteflika est une ligne rouge. Il est le président du FLN et avant tout Président des Algériens. Mais ceci ne veut pas dire que nous sommes contre toute autre candidature. Chaque parti peut présenter son candidat, on ne va l’en empêcher. C’est un droit constitutionnel», a-t-il rappelé.



« L’Algérie va cueillir les fruits des réformes de Bouteflika »



De son côté, le président du parti ‘‘El Karama’’ assure que la question du soutien à Bouteflika est tranchée en interne depuis belle lurette et pour lui, notre pays va cueillir lors du prochain mandat présidentiel les fruits de ce qu’a accompli Bouteflika comme réformes.

«Nous sommes convaincus de notre démarche. Nous sommes avec le Président et nous l’appelons à briguer un autre mandat. Dites ce que vous voulez, pensez comme vous voulez. Cet appel est lancé de notre profonde conviction que l’homme a beaucoup donné pour l’Algérie et il doit continuer son œuvre. Nous sommes fiers d’être dans ses rangs, fiers d’œuvrer pour l’Algérie. Il doit continuer et je suis certain qu’il acceptera car il n’a jamais fuit ses responsabilités», a estimé Mohamed Benhamou, visiblement affecté par les reproches d’un confrère qu’il a qualifié «d’opportuniste». Créé en 2012, la formation ‘‘El Karama’’ joue à présent, aux yeux de son président, dans la «cour des grands» pour avoir grandi et côtoyé des «grands» de la politique algérienne. «C’est le cas du FLN qui est une grande école, une grande maison qui peut abriter tous les Algériens. Nous serons toujours avec le FLN», a-t-il curieusement lancé. Transition toute faite pour faire part de son intention de faire un «jumelage» avec l’ex-parti unique et ce, juste après les élections présidentielles. «Nous avons choisi notre chemin», s’est-il contenté de dire. Benhamou rappellera que depuis la création de sa formation, la stabilité et la sécurité de l’Algérie ont toujours constitué une «ligne rouge». Aujourd’hui, El ‘‘Karama’’ possède 3 députés et 400 élus locaux, dont 7 P/APC.

S. A. M.