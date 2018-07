La présidentielle 2019 au centre de la rencontre entre Ouyahia et Ould Abbès : Soutenir le président Bouteflika et lui fournir un appui solide

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, et celui du parti du Front de la libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, ont affirmé, lundi dernier, qu’ils œuvreront «de concert» et «parleront d’une seule voix» pour soutenir leur candidat à la prochaine présidentielle, le Président Abdelaziz Bouteflika.

Les deux responsables ont affirmé lors de cette rencontre, qui s’est tenue au siège du Premier ministère, qu’ils «œuvreront de concert pour soutenir leur candidat, le Président Abdelaziz Bouteflika, et lui fournir un appui solide, s’il répond favorablement à cette requête». Dans ce cadre, M. Ouyahia a indiqué s’être entretenu avec le SG du FLN en tant que «deux partis alliés (…) ayant la même orientation concernant le choix national et le but suprême qui est l’intérêt de l’Algérie». Ces dénominateurs communs ont fait que les deux formations politiques adoptent «la même démarche vis-à-vis de toutes les questions, y compris la question importante de l’avenir, à savoir la présidentielle», a ajouté M. Ouyahia. Le SG du RND a réitéré, dans ce contexte, l’appel lancé par sa formation politique à l’adresse du Président Bouteflika «pour se présenter au prochain rendez-vous électoral».

«Nous serons, avec d’autres forces, un soutien fort s’il répond favorablement à cette requête», a affirmé M. Ouyahia. M. Ouyahia a ajouté que son entretien avec Djamel Ould Abbès, au siège du Premier ministère, est dû essentiellement à la consécration «d’une grande partie des discussions à l’échange de vues sur la situation du pays en tant que Premier ministre». Et d’ajouter à ce propos, «je me suis entretenu avec le secrétaire général du parti du FLN qui forme la grande partie de la base du gouvernement au sein de l’Assemblée populaire nationale (APN) et au Parlement en général, sur les différentes questions, notamment politiques, économiques et financières et avons relevé l’émergence de signes d’amélioration de la situation». Il a, à ce sujet, fait part de la programmation d’une autre rencontre avec les partis soutenant le Président de la République. Pour sa part, le secrétaire général du FLN a indiqué que les deux partis œuvraient «main dans la main, comme deux alliés stratégiques», avant d’enchaîner : «Nous sommes au fait, plus que quiconque, des acquis réalisés ces 20 dernières années, des réalisations que nous considérons comme un capital apporté au pays». Evoquant la vision de son parti quant à l’avenir de l’Algérie, M. Ould Abbès a estimé qu’elle «repose les réalisations supervisées par M. Bouteflika», faisant part de son vœux de voir «le Président poursuivre cette mission après 2019, jusqu’à ce que nous assurerons l’avenir des générations montantes d’une part, et que ferons face aux défis qui entourent l’Algérie, d’autre part». Concernant ses rapports avec le RND qu’il a qualifié «d’allié stratégique», M. Ould Abbès a mis en avant «la satisfaction de son parti quant au travail effectué par le gouvernement à ce jour», qui bénéficie, a-t-il dit, de son «soutien entier, total et fort». Il a également rappelé qu’il était lié personnellement avec le SG du RND par «un travail conjoint mené depuis 25 ans», un travail, a-t-il dit, qui s’est renforcé lors des différentes campagnes électorales qu’ils ont menées pour leur candidat, Abdelaziz Bouteflika.