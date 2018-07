Notre forum de la mémoire rend hommage à Abbès Laghrour (1926-1957) : militant et stratège

« Militant du mouvement national depuis le milieu des années quarante, Abbès Laghrour était l’un des grands symboles de la Révolution, qui a su s’imposer par sa personnalité hors du commun », tels sont, entre autres, les témoignages apportés, hier, par des moudjahidine, historiens et la famille du Chahid, au forum de la mémoire d’El Moudjahid, à l’occasion du 61e anniversaire de la mort de ce héros des Aurès.

Houari Mokhtar, enseignant à l’université de Batna, est revenu dans son témoignage, sur le militantisme de Abbès Laghrour, né le 26 juin 1926 à Thamayoureth, au douar de N’sigha près de Khenchela. Selon l’intervenant, feu Laghrour adhère au PPA-MTLD où il active auprès du militant Brahim Hannachi, responsable régional pour les Aurès. En compagnie de Mustapha Benboulaïd, Adjoul Adjoul et Grine Belkacem, Abbès Laghrour participe aux préparatifs du déclenchement de la Révolution dans la région des Aurès. Il dirige les groupes chargés de lancer les attaques au cours de la nuit du 1er Novembre 1954, notamment celle de Khenchela. En meneur d’hommes, le moudjahid est nommé à la tête de la Zone I, pour succéder à Mustapha Ben Boulaïd après sa mort. Il mènera plusieurs combats face à l’armée française, avec courage et abnégation. On le retrouve dans les batailles d’El Djorf, Asfour, Laâmra, l’embuscade de Tafassour, où il s’affirme comme un génie de la guerre subversive.

Pour cet historien, Laghrour Abbès était conscient des manœuvres de division opérées par les services psychologiques français. Il citera une lettre adressée par Laghrour aux combattants fin 1956, et qui illustre sa vision de l’Algérie. Il écrivait : « Aujourd’hui nous devons être un corps uni, rejeter la propagande et l’espionnage, affronter l’ennemi sur un même rang et avoir pour devise «l’Algérie au- dessus de tout».

Pour sa part, Salah Goudjil est revenu sur les dégâts infligés par Abbas Laghrour à l’armée française entre novembre 1954 et juillet 1957. « De Bigeard à Château-Jobert en passant par Vanuxem et Clostermann, tous les militaires français reconnaîtront unanimement la bravoure du « seigneur des Némemcha », a-t-il témoigné. Selon l’ancien ministre des Transports, Abbès Laghrour était un meneur d’hommes qui a su s’imposer par sa personnalité hors du commun. « Il n’était pas craint comme beaucoup de chefs de guerre, il était aimé et respecté et par les combattants et par la population paysanne. Il était vénéré. Ses combats, sa stratégie et ses victoires lui ont valu la reconnaissance de l’adversaire, et même l’admiration des plus prestigieux officiers de l’armée coloniale».

Intervenant de son côté, le frère cadet du chahid, Salah Laghrour, est revenu sur le parcours de ce militant de la première heure. Il dira que le chahid a suivi des études primaires, et a fréquenté l’école coranique. Croyant pratiquant depuis sa prime jeunesse, il adhère au mouvement national très jeune. Ses qualités d’homme, sérieux et intègre, lui vaudront d’être nommé par ses supérieurs responsable de la kasma PPA-MTLD de Khenchela. Il organisa la manifestation du 8 Mai 1945 à Khenchela, où le drapeau algérien fut hissé pour la première fois par un certain Athmani Tjani, qui devient un de ses principaux adjoints.

L’homme a marqué de son empreinte le 1er Novembre 1954. Il était un des principaux adjoints de Ben Boulaïd, puis dirigeant de la zone I ; il fut aussi un homme de terrain de l’Armée de Libération du Maghreb, initiée par les dirigeants des mouvements de libération des trois pays du Maghreb. Ben Boulaïd s’est rendu en juillet 1954 au Caire pour coordonner l’action.

Cette Armée de libération fut pour un laps de temps le noyau de l’Unité maghrébine, avortée par la France afin d’isoler les maquisards algériens.

Salima Ettouahria

PUBLICATIONS

L’ouvrage intitulé Abbès Laghrour, du militantisme au combat, paru aux éditions Chihab (Alger, 2014, 275 pages) et signé par Salah Laghrour, le propre frère du militant, revient sur son parcours exemplaire, de ses débuts au sein du parti nationaliste PPA-MTLD à Khenchela jusqu’aux circonstances de son exécution en 1957, en Tunisie, sur ordre du Comité de Coordination et d’Exécution (CCE), haut commandement de la révolution algérienne, en passant par des hauts faits au maquis après avoir dirigé, dans la nuit du 1er Novembre 1954, une attaque fulgurante et historique à Khenchela. Homme aux convictions fortes, courageux et brave au combat, Abbas Laghrour est «L’homme aux 163 embuscades et batailles » durant lesquelles de nombreux officiers français dont le colonel Bigeard « mordront la poussière ». Henri Alleg le qualifie de « Giap algérien » parce qu’il maîtrise l’art du combat et a infligé le plus de dégâts à l’armée française entre novembre 1954 et juillet 1957. Un autre ouvrage mérite l’attention. Intitulé Les tragiques vérités qui n’ont pas été dites sur la Révolution algérienne (Arkcanes Editions, 2011, 576 p.), l’auteur, Arezki Basta, moudjahid, livre son propre témoignage, vivant et dense, sur cette période cruciale « et nous raconte une portion de sa vie et ses souvenirs. Pas à pas, il se rappelle comme si c’était hier, de l’exploit de ces révolutionnaires morts dans l’anonymat. Des amis au sens pur et dur du terme qui ont tous donné sans rien recevoir », selon le préfacier, Kheireddine Boukherissa, président de la Fondation du 8 Mai 1945 en 2011. R. C.