Journée d’étude sur la planification familiale : Comment rationaliser la croissance démographique

La planification familiale est une problématique impliquant la réflexion sur une question sociale de plusieurs dimensions. C’est l’objet de la rencontre organisée, hier, à Alger, à l’initiative de l’Association algérienne pour la planification familiale (AAPF).

Cette rencontre a été l’occasion pour les représentants des départements ministériels, des sociologues et des représentants du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), d’exposer les principaux points de « la politique de population ». Les derniers chiffres rendus publics par l’Office national des statistiques (ONS) sur la croissance de la population algérienne, qui a atteint 42,2 millions d’habitants au 1er janvier 2018, n’ont pas laissé indifférents les participants. Des points de vue divergents ont été exprimés lors des présentations des exposés et du débat qui a suivi.

Ainsi pour le Dr Hamchi Lotfi, sous-directeur à la direction de la santé et de la population au sein de ministère de la Santé, « cette évolution est tout à faite normale ». Une évolution qui s’explique aussi par l’amélioration des conditions de prise en charge sanitaire. Pour le Dr Hamchi, venu exposer « la feuille de route relative à la planification familiale du ministère de la Santé», l’organisation de la famille est avant tout « un choix volontaire » et non imposé.

Le sous-directeur a tenu à rappeler les déclarations du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, sur la nécessité de « rationaliser la croissance démographique » condition sine qua non de toute stratégie de développement économique et de « bien-être social ». Le représentant de ministère de la Santé a longuement discuté, chiffres à l’appui, des axes sur lesquels compte intervenir le ministère de la Santé, dans le cadre du plan du gouvernement 2017-2020. Afin de mettre en œuvre cette stratégie de « planning familial », il est impératif, lance le Dr Hamchi « de renforcer d’abord les capacités d’accueil des centres de planification », ensuite de veiller « à la sécurisation des produits contraceptifs », et surtout élargir « la sensibilisation à travers les campagnes de communication, entre autres mesures », résume-t-il. Selon l’Office national des statistiques, l’année 2017 a connu un volume de naissances vivantes dépassant, pour la quatrième année consécutive, le seuil du million.

Le Dr Hamchi rappellera que le taux de fécondité est estimé à 3,1 enfants par femme, pour expliquer que « les difficultés » qui peuvent survenir dans l’avenir, ont une dimension économique, car « avec l’amélioration de l’espérance de vie aujourd’hui à 78,5 ans, la population à charge dépassera la population active d’ici quelques années».



Une politique de population « qui ne se limite pas aux concepts de fécondité ou de taux de natalité »



« Pour la mise en œuvre de la stratégie de planification familiale, le ministère de la Santé s’associe à la société civile dans l’élaboration des programmes de planification ». C’est l’annonce faite par Mme Boukhaoui, responsable au ministère de la Santé, lors de sa présentation, évoquant dans ce contexte, la convention-cadre qui lie depuis le mois d’octobre 2017 l’Association algérienne pour la planification familiale et le ministère de la Santé. « Une convention, explique Mme Boukhaoui, qui permet de conjuguer les efforts des deux parties sur plusieurs axes, telles la formation, et les campagnes de sensibilisation ». Cette convention sera suivie, ajoute-t-elle, « par d’autres conventions spécifiques au niveau local ».

Par ailleurs, les représentantes de l’organisation onusienne, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), ont expliqué que toute stratégie de planification familiale doit prendre en considération « l’humain comme acteur clé du changement ». En effet, Mme Haddouche Badia, qui a axé sa communication sur les programmes d’appui techniques que fournit l’organisation onusienne aux associations algériennes, a déclaré que « les programmes de l’ONU collent aux programmes du gouvernement algérien, dans le cadre du plan de développement national 2014-2019 », et cela « offre la possibilité de faciliter la complémentarité des efforts déployés, en matière de coordination, de mise en œuvre des projets et de partenariat opérationnel avec les organisations de la société civile ». L’esprit académique a plané sur les discussions, lors de cette journée d’étude. Mme Fatma Oussedik, professeur de sociologie, a estimé qu’il faut penser à une politique de population, « qui ne se limite pas aux concepts de fécondité ou de taux de natalité » mais qui devrait tenir compte de ce qu’elle qualifie « d’écueils anthropologiques, économiques, et même géopolitiques ».

La sociologue estime que « parler de démographie galopante est une fausse piste d’analyse », et de conclure, qu’« il faut réfléchir en termes de plans de développement et de gestion de territoires ». Il y a lieu de rappeler que les infrastructures mises en place dans le cadre du programme de planification familiale, initié par le ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière, sont au nombre de 337 centres de planification familiale. Des centres qui offrent trois méthodes de contraception gratuites aux femmes. Des centres auxquels s’ajoutent 1.500 polycliniques et 1.300 salles de soins assurés par 2.800 sages-femmes et 1.500 médecins généralistes ainsi que par des médecins spécialistes, tels que les gynécologues et obstétriciens.

Tahar Kaidi