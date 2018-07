L’ambassadeur du Portugal en Algérie salue la grande expérience de la police algérienne

L'ambassadeur du Portugal, Carlos Oliveira a salué, hier «la grande expérience» dont jouit la police algérienne au niveau régional et international, a indiqué un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale. Lors d'une audience accordée par le directeur général de la Sûreté nationale, le Colonel Mustapha El-Habiri, l'ambassadeur a indiqué que «la police algérienne a acquis cette expérience grâce à la compétence de ses cadres ainsi que les équipements sophistiqués et modernes à même de lui permettre d'accomplir pleinement ses missions, dont la sécurité des citoyens et leurs biens». Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'évoquer «les moyens de renforcement de la coopération entre les polices des deux pays dans divers domaines, à l'instar de la formation, l'instruction, la police scientifique, l'échange d'expériences et d'expertises et le développement de la performance opérationnelle pour faire face à toutes formes de criminalité, dont la criminalité transfrontalière et les nouvelles formes de criminalité.