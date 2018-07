Alors que l’opération de ratissage menée par l’ANP est toujours en cours : Un quatrième terroriste abattu à Skikda

Les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) sont parvenus à éliminer quatre terroristes au cours d’une opération de ratissage dans la localité de Bissy de la commune d’Azzaba de Skikda.

Deux communiqués émanant du ministère de la Défense nationale (MDN) ont fait état de quatre terroristes abattus, d’une quantité d’armes et de munitions saisies au cours de cette même opération «toujours en cours», a t- on précisé. Ce qui n’exclut pas, autrement dit, l’éventualité de voir ce bilan, pour l’heure provisoire, de terroristes mis hors de nuire revu à la hausse. Ce qui est certain, c’est que cette énième offensive anti- terroriste enclenchée par l’ANP à Skikda, sans doute sur la base de renseignement sécuritaire fiable, connaitra de nouveaux rebondissements qui seront communiqués à temps par le MDN.

L’opinion publique dont le soutien à l’Armée nationale dans sa guerre contre les résidus du terrorisme est sans réserve, suit avec intérêt cette opération à Skikda. À l’évidence, l’identité des quatre terroristes abattus pourrait être communiquée en temps opportun. En attendant, l’information sécuritaire étant d’une extrême sensibilité, voir à double tranchant, il est plus judicieux de se référer exclusivement aux communiqués du MDN, seule source crédible quant à l’opération de ratissage en cours dans la localité de Bissi, wilaya de Skikda.

Dans son dernier communiqué diffusé hier, la même source à mis en relief que cette opération « s’ajoute à la série de résultats qualitatifs réalisés par les Forces de l'ANP afin de traquer les résidus criminels».

En ce sens, rappelons que de janvier à fin juin dernier, ce ne sont pas moins de 117 terroristes neutralisés, dont une vingtaine d’entre eux sont décédés. 66 terroristes mis hors d’état de nuire se sont rendus aux autorités militaires, et la grande majorité de ces redditions ont été enregistrées à Tamanrasset, à l’extrême Sud.

Dans son offensive ininterrompue contre les résidus du terrorisme, la stratégie actionnée par l’ANP est à la fois efficace et surtout forte de ses moyens logistiques de haut niveau, son service de renseignement opérationnel dont la compétence n’est plus à démontrer, en sus d’une mobilisation et une vigilance de ses effectifs déployés sur le terrain.

La stratégie en question, sans doute objet de réadaptation et de consolidation selon les exigences, a rendu possible la consécration de résultats probants.

Pour preuve, rappelons que la lutte menée de manière ininterrompue par les forces de l’ANP contre le terrorisme s’est traduite par la neutralisation de 507 terroristes durant les deux années 2015 et 2016, des statistiques publiées l’année dernière dans la revue El-Djeich où il y est également indiqué que « les détachements spécialisés dans la lutte contre le terrorisme ont enregistré des avancées considérables dans leur combat contre les derniers résidus du terrorisme». Ces avancées ont été couronnées, ajoute-t-on, de «résultats qualitatifs obtenus chaque jour sur le terrain, en ce sens qu’un nombre important de terroristes a été éliminé grâce au resserrement de l’étau autour des derniers refuges, et ce, à travers de vastes opérations de ratissage».

Karim Aoudia