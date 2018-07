Ahmad Ahmad Président de la CAF : «Le football africain a fait des progrès dans la lutte contre la corruption»

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a déclaré que le football africain faisait des progrès dans sa "lutte" contre la corruption, un phénomène qui, selon lui, affecte le monde entier, pas seulement le continent. Ahmad, s'exprimant lors de la finale de Cosafa (U17), dimanche à l'île Maurice, a déclaré que CAF a déjà vu beaucoup de réformes pour lutter contre la corruption depuis qu'il a pris la direction de l'instance il y a 16 mois. "Nous avons commencé à lutter contre la corruption et avons modifié de nombreuses règles", a déclaré Ahmad à BBC Sport. "La corruption n'est pas seulement en Afrique mais partout dans le monde et tout le monde essaie de la combattre. Peut-être que cela est visible dans certains pays d'Afrique mais croyez-moi, je suis sûr que dans tous les secteurs et tous les pays il y a de la corruption", a ajouté Ahmad.

En juin, Kwesi Nyantakyi, ancien président de la fédération ghanéenne de football, a démissionné de ses fonctions à la Fifa et à la CAF après avoir été filmé et avoir apparemment reçu 65.000 dollars (43.000 dollars) en espèces d'un journaliste infiltré. De son côté, la Fédération nigériane de football (NFF) a confirmé qu'elle enquêtait sur une allégation de corruption contre l'entraîneur adjoint des Super Eagles Salisu Yusuf - allégations réfutées par Yusuf. Ahmad a refusé de commenter les cas individuels, mais a déclaré que CAF a fait d'énormes progrès au cours des derniers mois. "Tout d'abord, avec les finances, il y a la transparence et la conformité qui n'est pas disponible dans d'autres secteurs en Afrique et nous avons changé certains de nos employés qui étaient impliqués dans la corruption auparavant." Le premier responsable de l'instance africaine a abordé également les prochaines échéances officielles entre autres la CAN-2018 dames prévue au Ghana ainsi que celle des messieurs au Cameroun. "J'ai une réunion avec le ministre ghanéen de la Jeunesse et des Sports la semaine prochaine à Madagascar. Il vient me voir et nous discuterons de cette question ainsi que de la fédération ghanéenne", a déclaré Ahmad.

En revanche, il a refusé de répondre aux questions sur la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, disant seulement que cela serait discuté au congrès extraordinaire de Caf en septembre qui se tiendra à Sharm El Sheikh en Egypte. La capacité du Cameroun à organiser l'événement a fait l'objet d'un examen minutieux avec des inquiétudes quant à la préparation du tournoi.