Hector Cuper, le Néerlandais Bert van Marwijk, Carlos Carlos Queiroz… : Qui sera le futur sélectionneur national ?

La montagne a finalement accouché d’une souris. La dernière réunion du bureau fédéral de la FAF, tenue lundi dernier, au Centre technique national, n’a pas permis de révéler le nom du très attendu futur sélectionneur national. Les nombreux journalistes qui ont fait le déplacement à Sidi Moussa sont revenus bredouille. Malgré la pression, Zetchi prolonge le suspens aux grand dam du peuple algérien, qui reste, malgré le déclin, très accroché à ses Verts. Pourtant, le président de la Fédération algérienne de football, qui en une année d’activité a déjà consommé deux staffs techniques, avait annoncé une semaine auparavant que les négociations avec le nouveau coach de l’EN avancent bien et que celui-ci allait être installé avant la fin du mois de Juillet. Après ce énième volte-face de la part de la FAF, on serait bien tenté de croire que les choses ne se déroulent pas comme prévu dans ce dossier très chaud. Suite à l’instabilité vécue au niveau du staff technique de l’équipe nationale, cinq entraîneurs en deux ans pratiquement, il faut dire que les entraîneurs, du moins les plus compétant, ne se bousculent pas pour prendre la barre. Par ailleurs, malgré les garanties que pourrait offrir les responsables de l’instance footballistique algérienne, la rémunération d’un grand technicien pourrait s’avérer un obstacle dans les négociations. Un grand sélectionneur ayant déjà fait ses preuves exigerait forcement un salaire conséquent, relatif aux objectifs fixés. Ainsi, si se réfère aux salaires touchés par les techniciens de la dernière coupe du monde et aux propos du président de la Fédération, qui par ailleurs à indiqué que le futur sélectionneur ne sera pas Français, la liste se résume à cinq noms. Notamment après la confirmation du technicien Allemand Gernot Rohr au poste de sélectionneur du Nigéria. En effet, les seuls entraîneurs susceptibles de driver les verts seraient les Argentins Juan Antonio Pizzi et Hector Cuper, le Néerlandais Bert van Marwijk, le Polonais Adam Mwalka ou encore le Portugais Carlos Queiroz. A l’exception de l’ancien sélectionneur de la Pologne, qui touchait un salaire, plus ou moins abordable de 268 mille euros annuel, les autres techniciens restent pour le moins inaccessibles, s’ils n’acceptent pas de revoir à la baisse leurs rémunérations. Le salaire de Queiroz avec l’Iran était de 1,9 millions d’euros par an, celui de Cuper en Egypte de 1,5 millions d’euros, celui de Pizzi en Arabie Saoudite de 1,4 millions d’Euros et celui de Van Marwijk en Australie de 1,17 millions d’Euros. Zetch et son BF, auteurs de deux erreurs graves de casting, devraient donc casser leur tire lire tout en faisant attention à ne pas se tromper de cible, une fois de plus. Vu les montants conséquents des indemnités que doit la FAF aux différents staffs licenciés, en ces temps de vaches maigres, un autre mauvais choix pourrait être considéré comme faute grave de gestion et entraîner par la même la chute du bureau fédéral et son président.

