Equipe nationale, Kheireddine Zetchi : « On est toujours en négociations avec un entraîneur mondialiste »

Annoncé avant la fin du mois de juillet, le nom du futur sélectionneur des Verts ne sera pas connu selon toute vraisemblance avant quelques jours. C’est ce qu’a annoncé le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, lundi au sortir du Bureau fédéral qui s’est réuni en session mensuelle.

Le premier responsable du football algérien a expliqué que la FAF «est toujours en contact avec le prochain sélectionneur des verts, le seul détail qui manque pour l'officialisation et l'accord financier comme vous le savez, après la Coupe du Monde plusieurs entraîneurs ont demandé a prendre des vacances et on respecte leur choix mais je vous confirme qu'il sera officialisé lors des prochains jours " , a-t-il annoncé.

Le président de la FAF a tenu néanmoins à rassurer que les négociations avançaient bien et qu’en principe un accord sera trouvé dans les prochains jours, même s’il a refusé d’avancer le nom de l’entraîneur avec qui la FAF est en négociations. «Je peux vous affirmer que le prochain sélectionneur aimerait beaucoup entraîner l'Algérie, on a discuté sur l'avenir de l'équipe et de ce qu'il peut faire mais on essaye de trouver un accord entier dans les prochains jours, le contrat qu'il va signer sera de moyen terme et on cherche à trouver une solution qui sera convaincante pour les deux parties», a précisé Zetchi qui refuse cette fois-ci de se limiter dans le temps, laissant penser que les négociations prendront le temps qu’il faudra, appelant au passage les supporters de l’EN à faire preuve de patience et laisser la FAF faire son travail dans la sérénité. Visiblement sur la défensive et harassé après dix heures de réunion avec son BF, Kheireddine Zetchi a fait savoir avec énergie qu’il refusait de céder à la pression. " J'ai déjà indiqué que l’entraîneur avec qui on est en discussion a demandé du temps pour se reposer donc j'espère que vous allez nous donner du temps avant de déclarer son officialisation, dès qu'on aura un accord sur tous les détails on va officialiser son arrivée et vous allez découvrir son nom», a-t-il indiqué. Initialement, Kheireddine Zetchi s’était donné jusqu’à la fin du mois de juillet, voire début août tout au plus pour nommer un nouvel entraîneur pour l’EN et lui laisser ainsi le temps de préparer la prochaine sortie des Verts, septembre prochain, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2019, mais force est de constater que les négociations trainent en long et en large ce qui a contraint de reporter l’annonce à plus tard.

Selon certaines sources, le nouveau sélectionneur national pourrait être connu au courant de la semaine prochaine au plus tard.

Amar B.