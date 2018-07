Championnat d’Afrique d’Athlétisme : L'Algérie avec 14 athlètes au Nigeria

La sélection algérienne d'athlétisme composée de 14 athlètes prendra par aux Championnat d'Afrique seniors, prévus du 1er au 5 août à Asaba (Nigeria), avec l'ambition de viser le podium dans les épreuves du décathlon avec Larbi Bouraada et le 400 m haies avec Abdelmalik Lahoulou, a indiqué le directeur technique national, Abderrahmane Morceli. "L'Algérie a toujours joué les premiers rôles aux Championnats d'Afrique. Pour cette édition, nous avons beaucoup d'espoir de podium avec Bouraada qui va défendre son titre et Lahoulou sur 400 m haies", a déclaré Morceli. "Nous avons également des chances de médailles avec Cherabi à la perche et les deux coureurs du 800 m, Belabchir et Hatehat", a-t-il ajouté. Pour cette 21e édition des Championnats d'Afrique, la direction technique nationale a retenu une liste de 14 athlètes, dont une seule représentante féminine Zouina Bouzebra au lancer du marteau.

Le reste de la sélection est composée des coureurs du 800 m Mohamed Belbachir et Yacine Hatehat, Yasser Triki (longueur et triple saut), Hichem Cherabi (saut à la perche), Abdelmalik Lahoulou et Saber Boukemouche (400 m haies), Mohamed Amer et Hichem Medjber (20 km marche), Larbi Bouraada (décathlon), et l'équipe du 4x400 m formée de Sofiane Bouhada, Miloud Laaredj, Slimane Moula et Fethi Benchaa. Côté préparation, le directeur technique national a indiqué que les athlètes se sont préparés "individuellement", précisant que la Fédération a aidé "les plus méritant". "La préparation est loin d'être parfaite à 100%, nos athlètes se sont préparés avec quelques stages à l'étranger, notamment Bouraada et Lahoulou. Nous avons essayé d'aider avec les moyens que nous possédons", a expliqué Morceli.

La sélection algérienne est arrivée, lundi à Asaba au Nigeria, alors que les épreuves des Championnats d'Afrique débutent mercredi et se poursuivront jusqu'à dimanche (5 août).