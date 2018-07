ASM Oran : Le stade Bouakeul encore en chantier

Les travaux de pose d’une nouvelle pelouse au stade Habib-Bouakeul à Oran avancent à hauteur de 60%, mais cette infrastructure devrait être prête à temps pour accueillir les rencontres du championnat de Ligue 2 de football, a indiqué lundi le président de l’ASM Oran, Mohamed El Morro."Les gros travaux d’usage précédant la pose d’une nouvelle pelouse synthétique viennent d’être achevés. La pose de la pelouse a débuté hier et prendra fin après une semaine", a déclaré El Morro."Nous sommes persuadés que le premier match à domicile de notre équipe qui coïncidera avec la deuxième journée du championnat, aura lieu dans notre stade de Bouakeul", a-t-il encore assuré. Lors de la première journée de la Ligue 2, programmée pour le 10 août prochain, l’ASM Oran rendra visite à l’ASO Chlef, avant de recevoir, pour le compte de la journée suivante, soit une semaine après, l’USM Blida. "Nous n’avons pas prévu de plan B concernant la domiciliation de notre équipe, car nous sommes convaincus que les travaux réalisés au stade Habib-Bouakeul seront achevés avant notre première sortie à domicile pour le compte de l’exercice 2018-2019", a encore soutenu le président du Conseil d’Administration du deuxième club phare de la capitale de l’Ouest du pays. Une enveloppe budgétaire de 32 millions de DA dégagée des Fonds de garantie et solidarité des collectivités locales, avait été remise aux responsables du stade Bouakeul, qui appartient à la commune d’Oran, par le wali, en avril dernier, pour la pose d’une nouvelle pelouse synthétique dès cet été. Les dirigeants et les membres du staff technique de l’ASMO ont réclamé à de nombreuses reprises le changement de la pelouse devenue "très dangereuse" pour les joueurs, faisant état de la blessure de certains d’entre eux. Il était prévu aussi la réalisation de nouveaux vestiaires dans le même stade sur budget de la commune d’Oran, mais l’opération a été reportée, selon la même source. En attendant la réouverture du stade Bouakeul, l’ASMO, sous la houlette de son nouvel entraîneur, Mounir Zeghdoud, effectue ses entraînements au stade Ahmed-Zabana, lieu de domiciliation du MC Oran.