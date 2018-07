Samir Houhou, entraîneur de l’USM Khenchela : «L’USMK doit retrouver sa place…»

Récemment nommé à la barre technique de l’USMK, Samir Houhou, n’a pas tardé à retrousser les manches. Il veut mener à bien sa mission et répondre aux attentes des dirigeants et supporters khenchelis.

Tout d’abord, comment s’est faite votre arrivée à l’USM Khenchela ?

Mes contacts avec l’USMK datent de la saison passée. Dès que l’accession a échappé à l’USMK et a souri à l’USM Annaba, le président du club m’a informé de l’intérêt qu’il m’accordait pour la nouvelle saison. Il m’a clairement fait savoir qu’il me voulait à la tête de son équipe. Je n’avais pas rendu de réponse parce que j’étais en poste au MOC, a qui j’accordais la priorité. Mais, me voilà ravi d’être à Khenchela à présent. Le président du club m’a relancé et on n’a pas trouvé de difficultés à nous entendre sur tout.



Pourquoi avez-vous quitté le MOC ?

Au départ, il était question que je poursuive mon travail, car avec l’ancien président, on avait comme projet de rebâtir le Mouloudia de Constantine pour le faire revenir à la place qui lui sied le mieux dans le football algérien. Seulement, son départ et l’arrivée d’un nouveau président a changé la donne.



L’actuel président ne vous a-t-il pas sollicité malgré le bon travail effectué sous votre coupe la saison passée ?

Non et je précise que je ne suis pas demandeur. Libre à lui de choisir l’entraîneur qui lui convient. Moi, je sais une chose : je ne l’arrange pas parce qu’il sait qu’avec moi, il ne peut y avoir d’interférence dans mon travail et dans le choix des joueurs.



Revenant à l’USMK. Pourquoi avoir choisi cette équipe ?

Du fait que le président khencheli tenait à moi et me voulait absolument, en plus du fait qu’il soit très correct et qu’il a tout fait pour me convaincre de prendre l’USMK en mains, j’ai dit oui, en étant convaincu de mon choix. Surtout qu’il est l’un des rares qui a veillé à ne pas chambouler son effectif. Cela d’autant plus que la vision du président et de son équipe dirigeante me conviennent parfaitement et je la partage totalement.



C’est-à-dire... et quelles sont les ambitions et les objectifs de l’USMK cette saison ?

Tout d’abord, ils ont veillé à la stabilité de l’effectif en maintenant 70 à 80% celui de la saison dernière où l’équipe avait, pour rappel, jouer la carte de l’accession, qu’elle a manqué de peu. C’est une bonne chose parce que les joueurs de la saison dernière ont l’habitude d’évoluer ensemble et ils ont en plus gagné de l’expérience qui leur servira certainement cette saison. Les dirigeants ont donc voulu préserver tous ces acquis. Ce qui est une très bonne chose qui nous fera avancer dans la perspective de nos ambitions.

Il faut savoir qu’on jouera à fond la carte de l’accession.



Que pensez-vous de l’effectif que vous avez sous la main ?

Personnellement, je suis satisfait des joueurs qui composent mon effectif. En plus du maintien de la plupart des joueurs de la saison dernière, nous avons procédé par un recrutement restreint, ciblé, répondant aux besoins de l’équipe en ramenant des joueurs de qualités et doté d’expérience. On a fait aussi monté un groupe de jeunes éléments qui évoluaient en catégories espoirs lors du précédent exercice. Ils ont du talent. Mon groupe est assez équilibré au niveau des trois compartiments avec des doublures à chaque poste.



Votre programme de préparation ?

On a repris l’entraînement samedi à Khenchela. Dans une dizaine de jours, on se rendra à Alger pour effectuer un stage bloqué. Toute cette période sera ponctuée par des matches de préparation. Dès le 6 août, on jouera face au CSC au stade Chahid Hamlaoui. Notre programme de travail est ficelé et on fera tout pour le respecter et préparer au mieux l’équipe aux échéances qui l’attendent en championnat.



Croyez-vous en l’accession ?

La Division nationale amateur est très difficile. Et après une longue traversée du désert, le temps est venu pour l’USMK de refaire surface et de retrouver la place qui lui sied le mieux au sein de l’élite du football algérien.

Pour rappel, dans les années 1960/70, l’USMK évoluait en Division Une, l’équivalent de la Ligue 1 d’aujourd’hui.

Elle a enfanté de nombreux excellents joueurs qui ont porté le maillot national.

On fera le maximum pour honorer la ville de Khenchela, sa population et son merveilleux public. On travaille dans de bonnes conditions. Tout se passe bien jusqu’à présent et j’espère qu’on réussira une grande saison. Celle qui répondra à tous les amoureux de l’USMK.

L’accession est jouable. C’est un réel challenge pour moi. Toutes les équipes qui y aspirent ont des chances de réaliser ce rêve.

Mohamed-Amine Azzouz