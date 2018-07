Grand Angle : Remake du scénario nord-coréen ?

A croire que c’est sa marque de fabrique. Du moins est-il possible de croire puisque le scénario se répète encore une fois en l’espace de quelques mois. De qui et de quoi s’agit-il ? Du président américain Donald Trump et de son mode de gouvernance des dossiers internationaux bien sûr. En effet, alors qu’il semble avoir un malin plaisir à mettre tout le monde sur le mode «alerte maximale» et craintes de l’irrémédiable, en usant de ce qu’il semble maitriser le mieux, à savoir l’escalade verbale, il ne manque pas cependant de calmer le jeu, en proposant à son «ennemi» du moment une rencontre pour évoquer en toute civilité le différend qui les oppose. Sa dernière proposition de rencontrer les dirigeants iraniens «quand ils veulent» pour surprenante qu’elle soit conforte néanmoins le président américain dans ce rôle qu’il affectionne tant : celui de pyromane-pompier. Ainsi après avoir rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en juin dernier, au terme d'une escalade verbale qui avait fait craindre au reste du monde le pire, voilà que Donald Trump se dit désormais prêt à voir les dirigeants iraniens. Même si les voies de la diplomatie sont impénétrables, pour le commun des mortels s’entend, il n’en reste pas moins certain que cette annonce ne manquera pas de dérouter même l’observateur le plus averti. Car comme dans le cas du nord coréen, elle tombe au moment où personne ne s’y attend. Et c’est cette capacité de surprendre en lançant des «invitations» à ses pires ennemis, auxquels il promettait comme pour le dirigeant Kim Jong Un le «feu et la colère» et pour le président Hassan Rohani de

«subir des conséquences telles que peu au cours de l’histoire en ont connues auparavant», qui fait de Donald Trump un président imprévisible. Certes Téhéran n’a pas sauté sur l’offre mais elle ne l’a pas rejetée non plus. Un conseiller du président s’est contenté d’écrire sur twitter que «le respect de la grande nation iranienne, la réduction des hostilités, le retour des Etats-Unis dans l'accord nucléaire... Cela ouvrira le chemin chaotique du moment». Gageons dès lors que ce premier pas effectué par Washington sera suivi par d’autres qui conduiront vers un sommet entre les deux présidents.

Nadia K.