Présidentielle au Mali : «l’élection s’est globalement bien déroulée»

La Mission d’observation électorale de l’Union européenne a indiqué hier que l’élection présidentielle de dimanche s’est «globalement bien déroulée», précisant qu’il n’y a pas eu d’incidents majeurs pouvant décrédibiliser le scrutin. Dans son rapport préliminaire sur cette élection, la chef de mission, Cécile Kyenge, a souhaité que le gouvernement malien publie «en ligne les résultats détaillés du scrutin bureau par bureau». Cette dernière a également renouvelé, lors d’une conférence de presse animée à Bamako, sa demande de publication de la liste complète des bureaux où le vote n’a pas eu lieu. «Nous n’avons pas d’informations sur le taux de participation, c’est de la responsabilité des autorités électorales», a également relevé la chef de mission d’observation de l’UE. Selon des sources proches de la commission nationale de centralisation des résultats, ce taux se situe entre 30% et 37 % des électeurs. Concernant le déroulement du processus électoral, Cécile Kyenge a salué «une volonté de transparence du gouvernement malgré le contexte sécuritaire et le défi organisationnel qui ont engendré des irrégularités procédurales». Les 100 observateurs de l’UE ont noté que le contexte sécuritaire et les disparités des moyens logistiques et financiers n’ont pas permis aux candidats de circuler librement. (APS)