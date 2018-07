Tentative d’élaborer une nouvelle constitution en Syrie : Un levier pour la paix

À l’heure ou les fiefs terroristes en Syrie se réduisent en peau de chagrin, la situation militaire sur le terrain influe sur la donne politique amenant ainsi certaines puissances occidentales à réévaluer leur approche et à accepter les nouveaux développements. Après avoir fait du départ du président syrien une condition sine qua non à tout règlement du conflit, qui ravage le pays depuis plus de sept années, causant plus de 350.000 morts, des millions de déplacés, une crise humanitaire sans précédent et un pays à 80% détruit, la nouvelle mouture semble concentrer les efforts diplomatiques autour de l’idée de doter le pays d’une nouvelle constitution, prélude à une période de transition dont la durée est à définir ultérieurement. Si l’intérêt premier d’une telle démarche est de mettre fin à l’un des conflits sanglant de ce 21e siècle, il est surtout question de veiller à un équilibre géostratégique dans cette partie du monde fragilisé encore plus par la faiblesse d’une opposition incapable d’incarner une solution de rechange au régime en place, mais également par la présence physique des forces iraniennes décriée tant par les pays du Golfe que par l’état sioniste. L’organisation par l’Onu début septembre, à Genève, d’une réunion avec la Russie, l'Iran et la Turquie en vue d’une formation d'un comité constitutionnel chargé de doter la Syrie d'une nouvelle constitution composé de représentants du gouvernement de Damas et de l'opposition syrienne, pourrait représenter une base de travail sérieuse et un levier concret sur lequel pourrait s’appuyer le processus de paix en panne depuis sa création. Faire avancer le dossier vers une solution définitive loin des enjeux étriqués devra assurément passer par l’entame d’un chapitre concret comme celui évoqué par Staffan de Mistura, émissaire de l'Onu sur la Syrie, avec les diplomates russes, iraniens et turques à Sotchi. En juin, M. de Mistura avait déjà organisé une réunion identique au Palais des Nations, siège de l'ONU à Genève. Mais il n'avait à l'époque reçu qu'une liste de 50 noms du gouvernement. L'opposition ne lui a transmis sa liste de 50 candidats qu'en juillet. La création d'un comité constitutionnel avait été décidée lors d'un sommet sur la Syrie organisé en janvier à Sotchi, sur les bords de la mer Noire. Pour l'émissaire de l'ONU, ce comité est «un élément clé» vers une résolution du conflit syrien.

M.T.