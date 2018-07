Election de la Palestine à la présidence : L'ONU coopère avec le G77 et sa direction

Le porte-parole adjoint de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Farhan Haq, a déclaré lundi que l'ONU était impatiente de coopérer avec «le Groupe des 77 (G77) et sa direction» alors qu'il commentait l'élection de la Palestine comme prochain président du bloc. Cette récente élection a irrité Israël et les Etats-Unis. «De toute évidence, ces élections sont entre les mains des Etats membres», a souligné M. Haq, avant d'ajouter que le groupe est «un lieu très important pour traiter les préoccupations du monde en développement». Le G77 est une coalition de pays en développement qui promeut leurs intérêts collectifs à l'ONU. Avec 77 pays à l'origine en 1964, le nombre de membres du groupe a presque doublé et comprend aujourd'hui plus des deux tiers des Etats membres de l'ONU. Le bloc parle souvent d'une seule voix à l'Assemblée générale des Nations Unies et représente plus de 80% de la population mondiale. Dans le cadre d'un système de rotation géographique du G77, c'est le tour du groupe asiatique de nommer un président pour 2019. En janvier 2019, la Palestine succédera à l'Egypte, qui représente le groupe africain.