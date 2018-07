11e édition du festival International d’Oran du film arabe : L’Algérie, les Émirats Arabes Unis et l’égypte en compétition

De nos envoyées spéciales : Sihem Oubraham et Amel Saher

Pas moins de trois longs-métrages étaient mis en compétition pour le Wihr d’Or de la 11e édition du festival international d’Oran du film arabe. Il s’agit de Photocopie, Fan of Amoory et Jusqu’à la fin des temps.

Projetés à la salle de cinéma Maghreb d’Oran, dans l’après-midi de lundi dernier jusqu’à la fin de la soirée, ces trois longs-métrages sont en lice pour le trophée du Wihr d’or de la 11e édition du festival international d’Oran du film arabe. Nombreux était le public oranais venu assister à la projection en présence des réalisateurs et des acteurs ainsi que des journalistes de différents médias nationaux. Il s’agit de Photocopie de son réalisateur égyptien Ashry, Fan of Amoory, du réalisateur Amer Saleen Al-Murry et Jusqu’à la fin des temps, le premier long-métrage algérien de Yasmine Chouikh. Le jury de cette section longs-métrages est présidé par le cinéaste algérien Merzak Allouach.



Un hymne à la vie



Photocopy de l’Egyptien Tamer Ashry relate l’histoire d’un sexagénaire. Ammi Hamid, un personnage incarné par Mahmud Hamida, propriétaire du magasin "Mahmoud Photocopie" dans le quartier d’Abdou Pasha, au Caire. Sa clientèle se fait rare tandis que le cybercafe voisin pense à s’agrandir. N’ayant jamais connu l’amour, Ammi Hamid tombe un jour sous le charme de sa voisine Safeya, une veuve atteinte d’un cancer et qui a subi une ablation du sein. De ce point de vue, Photocopy doit faire plaisir, et surtout donner du courage, aux centaines de milliers qui subissent ce genre d’opération et qui croient perdre une part de leur féminité. Le film est un hymne à la vie. A une époque où la microédition avance à grand pas. Ce qui n’empêche pas Ammi Hamid de s’accrocher et de s’initier à l’internet et même aux jeux sur réseaux. Son âge et la précarité de sa situation matérielle n’empêchent pas ce dinosaure à l’abandon. Au contraire, en cherchant à comprendre la raison de l’extinction de cette espèce, il retrouvera suffisamment de ressorts en lui pour rebondir. En se mariant avec sa voisine et en s’engageant dans une affaire de partenariat avec son voisin tenant un cybercafe. Tout est simple dans ce film, traitant des questions fondamentales touchant au sens même de la vie. Le film se déroule entre une boutique quelconque comme il en existe des millions en Egypte et dans n’importe quelle ville du monde, et un appartement. Le décor est des plus sobres. Les personnages, un peu atypiques certes, mais qui restent inscrits dans leur vécu simple. Les seuls clients du cyber ouvert par Ammi Hamid, des subsahariens, assumeront le rôle de témoins lors du mariage de Hamid avec Safeya. Pour dire à quel point le réalisateur a réussi à bannir les fractures entre les vivants. Riche en humour, ce long-métrage de 90 minutes a séduit le public de la salle Maghreb.



Jusqu’au bout de ses rêves…



Le second film programmé durant la soirée a eu lieu en présence de l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Alger qui a tenu par sa présence à encourager ce long-métrage de 100 minutes. Il s’agit de Fan de Amoory qui est le premier film de fiction de l’Emirati Amer Salmeen Al Murry, soutenu par le grand acteur émirati, Mansoor El Feeli, dans le rôle du père. C’est l’histoire d’un enfant, issu d’un milieu modeste, qui rêve de devenir footballeur professionnel, sur les traces de son idole, le célèbre joueur Omara Abdulrahmane Al Amoodi, surnommé « Amoory ». Ce rêve simple et surtout réalisable dans des pays qui ont une culture footballistique est inadmissible pour ce pays du Golfe dont l’expérience professionnelle ne dépasse pas une dizaine d’années. La morale de l’histoire est celle de ne pas casser les rêves des enfants.



De la mort… naît l’espoir !



Par ailleurs le long métrage de fiction Jusqu'à la fin des temps de Yasmine Chouikh, un procès sur le conservatisme rigide et l’intolérance, a été présenté au début de la soirée en l’absence de sa réalisatrice. Ce premier long métrage, relate en 90 minutes une aventure amoureuse inaboutie née dans un cimetière.

Ce film porte un regard critique sur le mode de vie rural et la condition de la femme dans une société intolérante et rétrograde, décrite à travers des clichés «réducteurs» et «ironiques» sur des croyances et pratiques. Ali, un fossoyeur septuagénaire et gardien de cimetière "Sidi Boulekbour", perché sur une montagne, accueille des familles qui viennent se recueillir sur les tombes de leurs proches. Djoher, veuve septuagénaire qui visite pour la première fois ce cimetière pour se recueillir sur la tombe de sa sœur, morte après avoir fui son foyer familial à cause de la violence, rencontre Ali à qui elle demande de préparer, de son vivant, ses funérailles. Surpris au départ par sa demande peu commune, le gardien des morts, comme le surnomment les habitants du village, finira par satisfaire la demande de cette femme désespérée qu’il a accompagnée dans les préparatifs de ses propres funérailles.

Les rencontres successives entre Djoher et Ali ont conduit à un rapprochement émotionnel entre ces deux êtres réunis dans ces lieux sinistres où la mort et l’amour ont trouvé un espace commun d’expression. A travers cette œuvre cinématographique, la réalisatrice a réussi à donner vie à des lieux réservés aux morts. Elle a réussi à rendre un endroit ténébreux, un lieu ou réverbère la lumière de l’amour. L’ambiance fournie par les visites répétées à un marabout, dans un mausolée jouxtant le cimetière, a donné au film une certaine action malgré le choix de la réalisatrice de restreindre l'histoire du fossoyeur dans un espace clos, le cimetière en l’occurrence.

S. O.