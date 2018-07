Clôture du 40e Festival international de Timgad : mosaïque festive aux rythmes de la musique algérienne

Le rideau est tombé lundi dernier sur la 40e édition du Festival international de Timgad (Batna) dans une ambiance de joie et de gaieté en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et d’un public venu de plusieurs wilayas de l’est du pays.

Avec des familles plus que jamais avides de sorties nocturnes en ces temps de canicule et des stars comme Rayna raï, Rabah Asma, Hamid Belbech, Soufiane Zighem, Samah Akla et Yazid Nouaoura la soirée de clôture de l’événement culturel phare de la capitale des Aurès a connu la grande affluence et une extraordinaire ambiance, qui a égayé jusqu’à une heure tardive les travées du nouveau théâtre de plein air mitoyen au site archéologique.

Le ministre a affirmé à l’occasion que «les échos de cette nouvelle édition du Festival de Timgad étaient excellents aussi bien avec la participation, la présence du public ou les artistes qui se sont reliés sur scène».

«J’estime qu’il y a eu un consensus sur cette édition algérienne 100% marquée par une excellente organisation et une programmation différente par rapport aux éditions précédentes, ce qui a offert aux artistes l’opportunité de se produire. C’était l’édition de la fidélité, du renouveau et de la réconciliation avec l’art algérien», a considéré le ministre.

Le ministre, rappelant la caravane artistique qui sillonne le pays et qui a permis à plus de 1.000 artistes de se produire et plus de 7.000 musiciens et techniciens d’y prendre part a souligné que «l’année 2018 consacre l’art algérien et les artistes qui ont souffert de la marginalisation».

M. Mihoubi a également indiqué que le Festival de Timgad «restera international» soulignant l’apport du sponsoring dans la promotion de cet événement culturel.

La soirée de clôture a gratifié le public d’une variété de musiques algériennes exécutées par la troupe Rayna raï, Rabah Asma, Hamid Belbech, Soufiane Zighem, Samah Akla et Yazid Nouaoura qui ont excellé sur la scène du nouveau théâtre de plein air mitoyen au site archéologique.

Le public dont le nombre a été «acceptable» durant les cinq soirées du festival, voulu cette année exclusivement «algérien», est entré en symbiose avec les artistes qui ont représenté les divers et multiples genres de la musique et de la chanson nationales.

Les concerts du festival ont ainsi fait découvrir et redécouvrir au public des voix de grands talents, ont souligné plusieurs des stars qui se sont produits durant Timgad 2018, dont Fella Ababsa et Baaziz.

Cette édition 2018 du Festival culturel international de Timgad organisée avec un nouveau commissariat a connu la participation de 26 artistes des quatre coins du pays et le retour au Festival après 20 ans d’absence de certaines voix dont Djamel Sabri et Nouari Nezar ainsi que Baaziz avec toutefois une seule défection à savoir celle de Zahouania programmée pour la 3e soirée.

La manifestation a donné lieu à la distinction des personnes ayant contribué à la fondation du Festival et à la reprise de son organisation durant les années 1990 faisant du Festival international de Timgad une activité de promotion des monuments archéologiques algériens et de la destination algérie.

R. C.