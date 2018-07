Examens de fin d’année à Bejaia : Les lauréats récompensés

Les lauréats des examens des trois paliers ont été récompensés avant-hier par la Direction de l’éducation de la wilaya de Bejaia. La cérémonie s’est déroulée au campus d’Amizour en présence du wali par intérim, du président de l’APW et des parents des lauréats, dans une ambiance familiale rehaussée par des troupes musicales et les chorales des élèves.

Pour le cycle primaire, 125 écoles sur les 560 ont enregistré 100% de réussite à l’examen de sixième.

Les 12 premiers lauréats ont reçu des tablettes. Le taux global enregistré à travers la wilaya est de 58,48%.

Pour le BEM, le taux dans la wilaya est de 62,16%. Les 10 premiers ayant réussi à l’examen ont reçu des mains des responsables des micro-ordinateurs.

Les dix lauréats du Bac, dont le taux de réussite dans la wilaya est de 56,02%, ont été récompensés par des micro-ordinateurs portables.

Ainsi, sept bacheliers ont eu la mention excellent avec une moyenne de 18,58 à 18,03. La lycéenne Lounes Sarra a décroché la moyenne de 18,58 en sciences exactes suivie d’Issaad Assia avec 18,55 en technique mathématique.

Trois établissements de chaque palier ayant enregistré des résultats positifs ont été également honorés.

Selon le directeur de l’éducation, Badr Brahim, «Bejaia a enregistré une nette progression aux examens des trois paliers. Cela dit, les efforts des enseignants ont été récompensés et je tiens à remercier tous les cadres et enseignants de la wilaya pour les efforts fournis».

