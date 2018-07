Formation professionnelle : 54 nouvelles spécialités

L’échec au baccalauréat reste dur à accepter pour beaucoup de jeunes, mais cela ne les empêche pas de passer ce cap et se lancer dans le monde du travail. C’est dans cette optique que la formation professionnelle reste, pour eux, l’ultime alternative pour obtenir un diplôme qui leur permette de rebondir après l’échec. En effet, les prévisions d’effectifs font apparaître, d’ores et déjà, un engouement des jeunes pour la formation par apprentissage. Cet intérêt s’explique par le fait que ce créneau donne l’opportunité de découvrir une voie qui permet d’obtenir un diplôme tout en ayant une expérience professionnelle rémunérée.

Pour pouvoir répondre à cette demande croissante, le ministère vient d’introduire une nouvelle nomenclature de 54 nouvelles spécialités dans le cursus de la formation professionnelle pour la prochaine rentrée au profit des recalés du Bac.

La nomenclature actuelle, qui compte 478 spécialités dans 23 filières professionnelles, traduit la volonté des pouvoirs publics «d’accompagner le programme de l’économie nationale», notamment en matière d’énergies renouvelables, de télécommunications, d’industrie pétrolière, de mines, d’agriculture et de tourisme. Le ministère a introduit ces spécialités pour répondre aux besoins des jeunes dans le cadre de la poursuite du programme de réforme de la formation et de l’enseignement professionnels visant à adapter la formation aux besoins du marché du travail et des spécificités locales, notamment avec l’augmentation du nombre de projets et d’investissements inscrits dans différents domaines, dont les travaux publics, l’hôtellerie, le tourisme et le bâtiment.

Cette nouvelle nomenclature comprend également des spécialités aussi diverses que l’art, la culture et le patrimoine, ainsi que huit autres spécialisations, à savoir la « réhabilitation du patrimoine», l’« assistance technique en préservation du patrimoine », « projectionnisme », « préservation technique du patrimoine », « techniques de restauration du patrimoine », « restauration de sites et monuments archéologiques » et « travaux de restauration du patrimoine».

Il faut rappeler, en outre, que la stratégie adoptée par le secteur vise de prime abord à absorber une partie de l’important flux de recalés du Bac, avec donc, un niveau de terminale, et cela pour répondre notamment aux besoins du marché du travail dans les zones industrielles, sachant que le développement des formations et spécialités se fait conformément aux spécificités locales et à l’assiette industrielle disponible.



La rentrée officielle fixée au 25 septembre



La stratégie du développement du secteur est basée également sur l’élargissement et la consolidation du partenariat avec les entreprises économiques, notamment à travers le Conseil de partenariat et les comités de partenariat au niveau national, en vue de renforcer la relation entre la formation et l’emploi.

Mieux encore, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, M. Mohamed Mebarki, a annoncé récemment que la prochaine rentrée sera caractérisée par la mise en œuvre de la nouvelle organisation du cursus d’enseignement professionnel, pour mieux répondre aux besoins et à la demande. M. Mebarki a révélé que cette nouvelle organisation s’articule autour du Brevet d’enseignement professionnel (BEP), en remplacement du Diplôme d’enseignement professionnel du premier degré (DEP1) et du Diplôme d’enseignement professionnel du deuxième degré (DEP2), ainsi que le Brevet d’enseignement professionnel supérieur (BEPS), sanctionnant le deuxième cycle de l’enseignement professionnel.

L’alignement de la durée des études du premier cycle d’enseignement (BEP), à celle fixée dans le cycle d’enseignement secondaire (3 ans), ainsi que l’alignement du BEP sur le Bac, dans le cas de l’insertion au travail ou pour l’accès à un enseignement professionnel, ont pour objectif de rendre ce cursus plus attractif aux yeux des élèves et de leurs parents.

Il y a lieu de rappeler que les inscriptions pour la session de septembre 2018 dans les centres de formation professionnelle ont débuté le 15 juillet dernier sur le site électronique du ministère de la Formation professionnelle (www.MFEP.gov.dz), et s’étaleront jusqu’au 15 septembre prochain.

La confirmation des inscriptions se fera au niveau des établissements de formation professionnelle, et les journées de sélection et d’orientation auront lieu les 16, 17 et 18 septembre prochain. La rentrée officielle est fixée pour le dimanche 25 septembre 2018.

Sarah A. Benali Cherif