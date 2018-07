Les bacheliers ont opéré leur choix : Médecine, architecture et langues les plus prisées

Les sciences médicales, vétérinaire, architecture, et langues étrangères sont parmi les spécialités les plus prisées des nouveaux bacheliers qui ont effectué leur préinscription du 26 au 28 juillet sur la plateforme numérique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

En effet, ils sont nombreux les futurs étudiants à s’orienter vers les spécialités qui offrent le plus d’opportunités de travail, à l’instar des études en médecine, pharmacie, chirurgie dentaire et certaines filières techniques qui connaissent depuis quelques années un véritable essor en Algérie, comme l’informatique et les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Les nouveaux bacheliers s’orientent, aussi, vers les établissements universitaires spécialisés, les instituts et les écoles supérieures, dont les diplômes sont très prisés, car représentant un gage de la qualité de l’enseignement pointu dispensé, comme c’est le cas par exemple de l’Ecole nationale de la sécurité sociale et les différentes grandes écoles militaires.

Néanmoins, force est de constater qu’il faut disposer d’une bonne moyenne pour accéder à ces filières qui offrent des perspectives d’emploi et de promotion sociale. Ainsi, la moyenne générale du bachelier demeure le premier paramètre pris en compte pour l’accès aux grandes écoles.

Il faut savoir qu’outre la fiche de vœux formulée lors des préinscriptions, l’orientation des nouveaux bacheliers tient également compte de la série du Bac obtenu, des capacités d’accueil des établissements universitaires qui, eux-mêmes, déterminent le nombre de places pédagogiques disponibles dans chaque filière, en plus du découpage géographique.

Cette année, l’accès à certains instituts de sciences et de technologies appliquées a été conditionné par un test oral, effectué par les candidats devant les membres d’une commission spécialisée.

Le ministre de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a, récemment, indiqué que le ministère avait retenu les quatre premiers vœux décidés l’année dernière pour les préinscriptions.

En cas de rejet de ses choix, l’étudiant a le droit de s’inscrire de nouveau tout en disposant de quatre autres choix car la phase des recours a été annulée. Ainsi, la période des recours a été remplacée par la deuxième chance de préinscription.

Il est utile de rappeler qu’après la période de confirmation des préinscriptions qui a eu lieu du 29 au 30 juillet, les nouveaux bacheliers devront patienter jusqu’au 7 août prochain pour connaître les résultats des orientations qui seront affichés en ligne, et ce, après l’opération de traitement des fiches de vœux qui a débuté hier le 31 juillet et ce, jusqu’au 7 août. La période des inscriptions finales au sein des établissements universitaires a été fixée, quant à elle, pour le 6 septembre, alors que la rentrée universitaire est prévue le 15 septembre. Notons que le ministère de l’Enseignement supérieur a mobilisé les moyens nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions ces nouveaux inscrits au niveau des différents établissements universitaires.

Pour ce faire, les capacités d’accueil pédagogiques ont été renforcées, outre les œuvres universitaires, à l’effet de garantir les conditions adéquates de cette rentrée universitaire. Il est prévu, à cet effet, la réception de plusieurs nouveaux établissements universitaires, ce qui portera le nombre de places pédagogiques à plus de 1.400.000, soit plus de 67.100 nouvelles places pédagogiques qui seront réceptionnées, au titre de l’année universitaire 2018/2019.

Ce qui permettra d’accueillir environ 1.750.000 étudiants dans différents paliers universitaires, en conjuguant un facteur d’exploitation des capacités pédagogiques de 1,2 pour chaque place physique.

Concernant les capacités d’hébergement, le secteur projette la réception de 45.500 nouveaux lits au cours de l’année universitaire 2018/2019, ainsi que de 6 restaurants universitaires centraux et ce, au niveau des complexes pédagogiques des grandes wilayas universitaires.

Par ailleurs, il est prévu le recrutement de 3.000 enseignants au titre de l’année 2018. Des effectifs qui viendront renforcer l’encadrement pédagogique qui est assuré par plus de 59.217 enseignants et chercheurs dans plusieurs spécialités.

Kamélia Hadjib