Plan d’urgence d’Alimentation en eau potable : 367 communes approvisionnées quotidiennement

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé hier à Oum El Bouaghi que plus de 360 communes du pays sont quotidiennement approvisionnées en eau potable dans le cadre du plan d’urgence tracé par son ministère, en coordination avec le département de l’Intérieur des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Lors d’une conférence de presse, à l’issue d’une visite de travail dans cette wilaya, le ministre a précisé que ce plan d’urgence avait ciblé 25 wilayas comportant 592 communes ayant enregistré, au cours de l’année précédente, une faible pluviométrie et des records historiques de chaleur, ce qui a nécessité une réorganisation de l’alimentation quotidienne avant la fin de l’année. Hocine Necib a affirmé, à ce propos, que le plan d’urgence d’AEP a enregistré «des avancés considérables avec pas moins de 367 communes qui sont actuellement alimentées de manière quotidienne», précisant que «les travaux se poursuivent comme prévu dans les 225 communes restantes concernées par ce plan d’urgence». M. Necib a également relevé que «l’Etat a mobilisé 31 milliards de dinars pour concrétiser ce plan venu en soutien des différents programmes en cours, aussi bien sectoriels que ceux relevant du ministère de l’Intérieur.» Répondant à une question relative à l’investissement dans les eaux minérales et de sources, le ministre a indiqué que «les demandes sont nombreuses et que toutes les facilités ont été fournies par les walis pour promouvoir ce genre d’investissement». Il a dans ce contexte fait état de plus de 40 investissements et de plusieurs dossiers à l’étude dans ce domaine.



Approvisionnement de six communes depuis le barrage d’Ouarkis



Le ministre a lancé hier à Ain Fakroun (25 km à l’ouest d’ Oum El Bouaghi) l’opération d’approvisionnement de 500.000 habitants de six communes de cette wilaya à partir du barrage d’Ouarkis. Sur le site du barrage, il s’est dit satisfait du niveau d’approvisionnement quotidien (qu’il juge) «confortable» assuré désormais au profit des communes d’Oum El Bouaghi, Aïn Beïda, Aïn M’lila, Aïn Kercha et Henchir Toumeghni. Il a également relevé que ce barrage a permis d’améliorer l’approvisionnement de plus de 500.000 âmes vivant dans ces communes qui sont ainsi alimentées quotidiennement, tandis que certaines étaient jusque-là desservies une fois tous les cinq jours en ce liquide vital.

Evoquant le système des grands transferts alimentant six wilayas, le ministre a rappelé le dernier maillon de ce système, à savoir un tunnel de 4 km, récemment mis en service à Mila au barrage de Béni Haroun doublant la capacité de pompage de 11,5 m3/seconde à 23 m3/seconde. Cela permet d’augmenter la production du barrage d’Ouarkis. M. Necib a également indiqué que la station de traitement d’eau, en cours de réalisation au barrage d’Ouarkis pour une enveloppe financière de 16 milliards DA, «sera réceptionnée l’année prochaine». D’une capacité de 66 millions m3, le barrage d’Ouarkis alimente dans une première phase six communes d’Oum El Bouaghi, auxquelles s’ajouteront «avant la fin de l’année», les communes de Berriche et Souk Naâmane, selon les explications fournies au ministre. M. Necib procédera à la mise en service des réseaux d’alimentation en eau de plusieurs localités dans les communes d’Oum El Bouaghi, Aïn M’lila et Aïn Beïda.