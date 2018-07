Saison estivale : Un dynamisme particulier

L’Algérie, un pays sécurisé où les institutions sécuritaires jouent pleinement leur rôle.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a déclaré, hier à Alger, que «l’Algérie est un pays sécurisé où les institutions sécuritaires jouent pleinement leur rôle». Dans une déclaration à la presse en marge d’une journée de divertissement au profit des enfants aux besoins spécifiques à Azur Plage (Sidi Fredj), le ministre a affirmé que «l’Algérie est un pays sécurisé où les institutions sécuritaires appliquent les mesures de prévention en vigueur à travers le monde».

La grande superficie de l’Algérie n’entrave pas la préservation de sa sécurité, a ajouté le ministre, soulignant que «les institutions sécuritaires jouent pleinement leur rôle». Lors de sa dernière rencontre avec les opérateurs du secteur du tourisme dans le Sud, ces derniers avaient exprimé leur disposition à accueillir les touristes et à promouvoir la destination Algérie, a indiqué M. Benmessaoud, saluant le rôle des agences de tourisme à la lumière des mesures prises par l’Etat pour le développement du tourisme en Algérie. Dans ce contexte, le ministre a rappelé que la saison actuelle est «particulière» de par la dynamique adoptée pour relancer le secteur et encourager les Algériens à passer leurs vacances dans leur pays. Parmi les mesures prises, le ministre a cité les réductions destinées aux partenaires sociaux, à l’instar de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), dont les travailleurs bénéficient d’une réduction de frais allant jusqu’à 50% du prix initial d’hébergement dans les hôtels relevant du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), et la réhabilitation, voire la modernisation des plages longeant les structures touristiques.

A cette occasion, M. Benmessaoud a cité les mesures prévues pour l’année prochaine dans le cadre du développement et de la promotion des différents types de tourisme en Algérie, notamment le tourisme côtier, ajoutant qu’il est également question de promouvoir le tourisme hivernal, saharien et de montagne. Près de 90 enfants aux besoins spécifiques ont bénéficié d’activités de loisirs à Azur Plage, et ce dans le cadre d’une opération vulgarisée à travers l’ensemble des régions côtières, à l’instar d’Oran et de Bejaia, indiquent les responsables du secteur, notant que ce genre d’activités profiteront à l’avenir à toutes les catégories vulnérables, notamment les personnes âgées lors des différentes saisons touristiques.