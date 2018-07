Pétrole dans les prochains mois : Les prix devraient se maintenir entre 75 et 80 dollars

Dans un environnent international tendu, les prix du pétrole devraient se maintenir dans une fourchette de 75 à 80 dollars dans les prochains mois, a estimé mardi le quotidien Le Figaro dans une analyse. Se référant à des experts, le journal a estimé que cette fourchette de prix «satisfait à peu près tout le monde», notamment les groupes pétroliers qui sont «portés par la hausse du prix de l’or noir, des diversifications pertinentes et des baisses de coûts». Le journal explique que la limitation de la production et les tensions géopolitiques, notamment, ont fait que le baril de brent a quasiment triplé depuis son point bas de juin 2016, mais, relève-t-il, les effets sur la croissance «restent limités». «D’un côté, une croissance soutenue qui alimente la demande mondiale de pétrole, de l’autre, une limitation de la production pour soutenir les prix et des tensions géopolitiques accrues. Tels sont les ingrédients de la hausse des cours du pétrole depuis plusieurs mois. Le baril de brent, valeur de référence, a pris plus de 20 % depuis le début de l’année», écrit Le Figaro, estimant qu’il devrait rester dans une fourchette de 75 à 80 dollars «en raison des tensions au Moyen-Orient, dans la perspective surtout du rétablissement des sanctions américaines à l’encontre de l’Iran, septième producteur mondial».

Le journal a considéré que la remontée du prix (75 dollars lundi) est «largement» imputable à l’accord conclu entre l’Opep et les grands producteurs après la chute des prix entre 2014 et 2016. «Cette entente a été couronnée de succès. En consentant des petites baisses de production, ils ont provoqué une spectaculaire remontée des cours», a expliqué au Figaro Francis Perrin, directeur de recherche à l’Iris (Institut des relations internationales et stratégiques). Dans ce contexte de hausse, le média énumère d’autres ingrédients qui en ont concouru, comme le retour de la croissance mondiale et, par conséquent, de la demande d’or noir. «Le monde est toujours assoiffé de pétrole, la demande est tirée à la hausse par les pays émergents et en développement», a encore expliqué Francis Perrin. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a prévu cette année, rappelle-t-on, une hausse de la demande de 1,4 million de barils par jour. Un autre expert, Jérôme Sabathier, responsable à l’Institut français du pétrole énergies (Ipfen), a estimé qu’au-delà de l’équilibre «fragile» entre l’offre et la demande, «le prix est soutenu par le dégonflement des stocks, notamment aux Etats-Unis». «Sans compter qu’aux Etats-Unis la demande pourrait être revue à la hausse si l’Administration Trump révise la législation sur la consommation au kilomètre. Les risques géopolitiques sont eux aussi loin d’être négligeables. Le Venezuela, en quasi-faillite, a vu sa production chuter de moitié depuis 2000, tandis qu’en Libye, un pays toujours instable, elle reste très irrégulière», a analysé le journal, soutenant que «c’est le Moyen-Orient et les tensions accrues dans cette région cruciale en termes d’approvisionnement qui polarisent les inquiétudes».