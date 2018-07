Recalibrage des Oueds Rhumel et Boumerzoug : Les travaux achevés en octobre

Les travaux de recalibrage des Oueds Rhumel et Boumerzoug sur une distance de 12 km seront entièrement livrés «avant la fin du mois d’octobre prochain», a indiqué lundi à Constantine le directeur local des ressources en eau, Nadjib Bekhouche. Les travaux du tracé restant, s’étendant entre la zone industrielle Palma et la cité Boussouf sur une distance de 1,5 km, ont récemment été confiés à l’entreprise coréenne Daewoo suite au désistement de l’Office national de l’assainissement (ONA), a précisé à l’APS ce responsable, affirmant que l’entreprise Daewoo s’est engagée à livrer le chantier «avant la fin du mois d’octobre prochain», soit dans un délai de quatre mois. Faisant état du parachèvement des travaux d’aménagement de la partie s’étendent de la gare routière Est jusqu’à la zone industrielle Palma, M. Bekhouche a mis en avant l’importance de cette opération dans la protection de la région contre l’érosion durant la saison des pluies, en plus des dimensions esthétique et environnementale. Outre l’aménagement d’un chemin piétonnier et d’une piste cyclable, les berges de ces deux oueds ont été dotées de lampadaires, de gazon synthétique, de bancs de repos et d’espaces de jeu pour les enfants, a-t-il ajouté. Il est à noter que la gestion de ce site a été confiée à l’entreprise communale d’aménagement des espaces verts en coordination avec la direction de wilaya des ressources en eau.