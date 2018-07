Inauguration prochaine de la nouvelle gare maritime d’Alger

La nouvelle gare maritime d’Alger sera inaugurée prochainement, a indiqué hier le directeur général de l’entreprise portuaire d’Alger, Mohamed Larbi. Selon lui, il s’agit d’une opération d’aménagement et d’extension de la gare maritime actuelle du port d’Alger, dont le coût de la première tranche des travaux a été estimé à 1,3 milliard de dinars, sachant que les travaux sont achevés à 99%. Ce qui permettra d’augmenter les capacités de transit des voyageurs tout en assurant une meilleure fluidité du mouvement des passagers et de leurs véhicules et une meilleure maîtrise des formalités policières et douanières, a-t-il expliqué en marge de la visite du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, au niveau de cette nouvelle gare maritime. «Avec l’extension de la gare maritime d’Alger, nous souhaitons augmenter la capacité d’accueil annuelle de 300.000 voyageurs et de 200.000 auto-passagers (passagers qui ont embarqué leurs véhicules à bord du bateau) dans les cinq prochaines années», a-t-il déclaré à la presse. En 2017, le nombre des passagers qui ont transité par le port d’Alger a atteint 263.491, en plus de 122.979 auto-passagers, contre 235.365 passagers en 2016 et 100.452 auto-passagers, a-t-il précisé.